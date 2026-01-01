Frenkie de Jong is weer helemaal klaar voor de tweede seizoenshelft met FC Barcelona. De Nederlandse middenvelder deelde donderdag prachtige beelden met zijn vrouw en kinderen op Instagram.

'Opgeladen voor 2026', is de veelzeggende tekst die Frenkie bij zijn foto's zet. Te zien is hoe de topvoetballer samen voetbalt op het strand met zijn oudste zoon Miles (2) en zijn andere zoon Mason (paar maanden) vasthoudt. Ook knuffelt hij met zijn vrouw Mikky Kiemeney. Haar reactie onder de post sprak boekdelen: een emoji van een hartje en een wereldbol, om aan te geven dat deze familie haar hele wereld is.

De Jong is dit seizoen enorm fit. Waar hij de afgelopen jaren regelmatig kwakkelde met blessures, daar blijft de 27-jarige middenvelder nu goed overeind. Hij kwam tot dertien wedstrijden in La Liga, zes in de Champions League en één de Copa del Rey dit seizoen. De 64-voudig international van het Nederlands elftal scoorde nog niet, maar gaf al wel vier assists.

Leven in Barcelona

FC Barcelona nam hem in de zomer van 2019 voor 86 miljoen euro over van Ajax. De Jong speelde inmiddels al liefst 279 wedstrijden voor de Catalaanse club. Phillip Cocu is de enige Nederlander die nóg vaker in actie kwam voor Barça: 292 keer.

Het lijkt er niet op dat Frenkie snel uit Barcelona zal vertrekken met zijn vrouw. Zij zijn in mei 2024 in het geheim met elkaar getrouwd, wat zij later pas bekendmaakten via sociale media. Ze leerden elkaar kennen toen De Jong in de jeugdopleiding van Willem II speelde en Mikky op dezelfde middelbare school zat. Zij hockeyde op hoog niveau, bijvoorbeeld bij HC Den Bosch.

