Mikky Kiemeney heeft op haar Instagram prachtige beelden gedeeld van haar twee kinderen. De vrouw van topvoetballer Frenkie de Jong deelt dat ze met 'haar hoofd in de wolken is'.

Kiemeney en De Jong leven al lange tijd in Barcelona voor de voetbalcarrière van de middenvelder. De 28-jarige Oranje-international speelt inmiddels al zes jaar in de hoofdstad van Catalonië en zijn vrouw vertelde al meermaals dat ze het daar enorm naar haar zin heeft.

Ze heeft inmiddels haar vriendinnen en haar leven in Barcelona en in 2023 kwam daar een eerste geschenk bij. Kiemeney en De Jong werden in november van dat jaar ouders van hun eerste zoontje Miles. In augustus 2025 werd ook de tweede zoon van het stel geboren genaamd Mason.

'Hoofd in de wolken'

Op haar Instagram laat Kiemeney nogmaals weten dat ze gelukkig is in Barcelona en dat laten ook de foto's die ze post zien. zo post ze foto's waarin ze knuffelt en wandelt met haar kinderen en plaatst ze foto's van zichzelf met bijvoorbeeld de hond. Daarnaast zet ze ook een beeld op Instagram dat ze naar een wedstrijd van FC Barcelona aan het kijken is. Dat doet ze samen met Katrine Friis Christensen, vriendin van Barça-speler Andreas Christensen. Het Deense en Nederlandse stel hebben een goede band en zijn regelmatig samen te zien ook buiten wedstrijden.

Frenkie de Jong

De Jong moet inmiddels nog maar een wedstrijd spelen tot de winterstop. Zondag neemt hij het met de Catalanen op tegen Villarreal. Barcelona is inmiddels al officieel winterkampioen, want de ploeg van trainer Hansi Flick staat met vier punten voorsprong op Real Madrid bovenaan in de Spaanse competitie. In de Champions League staat de Spaanse ploeg tot nu toe op een play-off-plek, maar met een overwinning kan de ploeg van De Jong weer op de veilige plekken terecthkomen.

Op 15 oktober kwam er nog een mooi moment voor Kiemeney en De Jong. Toen werd de contractverlenging van de middenvelder officieel, wat voor het stel een langer verblijf in Barcelona betekende. De Jong is nu tot de zomer van 2029 aan Barcelona verbonden.