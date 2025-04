Opvallend eerbetoon aan Formule 1-legende Ayrton Senna: 'Een van de mooiste erfenissen'

Ayrton Senna krijgt een wel heel bijzonder eerbetoon, en wel van de Portugese voetbalclub Estoril. De wedstrijd tegen Braga van komend weekend in de hoogste competitie, staat in het teken van de zege van de overleden Formule 1-kampioen. Veertig jaar geleden won hij namelijk zijn eerste race op het circuit vlakbij het voetbalstadion.

Een gouden moment in de sportgeschiedenis vindt deze zaterdag plaats in Amoreira: aanstaande maandag is het 40 jaar geleden dat de legendarische Ayrton Senna zijn allereerste Formule 1-overwinning behaalde, nota bene in Portugal op het circuit van Estoril, op minder dan acht kilometer van het stadion van Estoril Praia.

Ter ere hiervan speelt Estoril Praia de wedstrijd tegen SC Braga, aanstaande zaterdag in het Estádio António Coimbra da Mota, in een speciaal Ayrton Senna-tenue, een eerbetoon aan de historische zege van de Braziliaan in 1985.

Details van Senna

De kleuren van dit exclusieve shirt zijn gebaseerd op het ontwerp van Senna's helm, in groen, geel en marineblauw, en de kleuren van zijn Lotus 97T-bolide, met zwart als dominante kleur. De logo's van Estoril, Kappa en de sponsors zijn in donkere tinten met gouden details afgebeeld. Ook de kraag en mouwen zijn goudkleurig, evenals een geborduurd detail met de datum, de omtrek van het circuit van Estoril, het gebaar dat Senna maakte bij het passeren van de finishlijn en tenslotte, op de rug, de nalatenschap van Ayrton Senna.

Sterfdag Ayrton Senna: Imola herdenkt overleden F1-legende, Sebastian Vettel kruipt in zijn McLaren MP4/8 Het is woensdag 1 mei precies 30 jaar geleden dat de Braziliaanse racelegende Ayrton Senna overleed. Op Imola, waar Senna in 1994 verongelukte, werd stilgestaan bij het overlijden. Dat gebeurde met honderden fans, de familie van de Braziliaan en afgevaardigden van de Formule 1.

'Het is een grote eer'

Vinícius Zanocelo, de Braziliaanse speler in de selectie van Estoril, is trots dat hij zijn legendarische landgenoot mag eren. "Ayrton is een idool in Brazilië, het is een grote eer om hem op deze manier te herdenken. Ik ben erg blij dat ik een persoon die zo belangrijk is voor mij en mijn land kan vieren. Senna wordt gezien als een held, omdat hij veel geluk bracht aan een volk dat soms met grote moeilijkheden te kampen had. Het shirt is prachtig", aldus de middenvelder.

'Verschillende generaties getekend'

António Nobre, marketingdirecteur van Estoril, lichtte het belang van de hommage aan Ayrton Senna toe. "Het doel van dit vierde tenue is enerzijds het vieren van een van de mooiste erfenissen die de regio Cascais ons heeft nagelaten. Vanuit emotioneel oogpunt heeft dit verhaal verschillende generaties getekend en wordt het tot op de dag van vandaag met veel genegenheid herinnerd. Voor Estoril Praia is dit een eerbetoon aan Ayrton Senna", aldus Nobre.