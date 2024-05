Sterfdag Ayrton Senna: Imola herdenkt overleden F1-legende, Sebastian Vettel kruipt in zijn McLaren MP4/8

Het is woensdag 1 mei precies 30 jaar geleden dat de Braziliaanse racelegende Ayrton Senna overleed. Op Imola, waar Senna in 1994 verongelukte, werd stilgestaan bij het overlijden. Dat gebeurde met honderden fans, de familie van de Braziliaan en afgevaardigden van de Formule 1.

Senna kwam om het leven bij de Grand Prix van San Marino op het Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari in Imola. De Braziliaan crashte met 200 kilometer per uur in de muur en werd enkele uren na de race doodverklaard. Michael Schumacher won die dag, nadat de race enkele momenten na het ongeluk werd hervat.

'Hij had de X-factor, net als Max Verstappen': Jan Lammers denkt terug aan dodelijk drama Ayrton Senna 1 mei 1994 is een dag die in het geheugen van bijna alle raceliefhebbers staat gegrift. Vandaag precies dertig jaar geleden verongelukte de legendarische coureur Ayrton Senna op het circuit van Imola. Sportnieuws.nl blikte met Jan Lammers terug op het gitzwarte Formule 1-weekend.

Een dag eerder overleed de Oostenrijker Roland Ratzenberger (33) op hetzelfde circuit. Bij hem is ook stilgestaan. Ook de ministers van Buitenlandse Zaken van Italië, Brazilië en Oostenrijk waren aanwezig bij de herdenking.

Herdenking voor Ayrton Senna op fatale circuit in Imola De Braziliaanse oud-Formule 1-coureur Ayrton Senna is woensdag 1 mei herdacht in Imola. Precies dertig jaar geleden, in 1994, overleed de drievoudig wereldkampioen op het circuit bij een crash. De beelden zijn van het Instagram-account van Autodromo Imola.

Vettel bestuurt McLaren MP4/8 van Senna

Op zondag 19 mei staat de Grand Prix van Emilia-Romagna op het programma op Imola. In dat weekeinde kruipt oud-coureur Sebastian Vettel in de McLaren MP4/8 waarmee Senna in het kampioenschap van 1993 racete. De Braziliaan was in 1988, 1990 en 1991 de beste in de Formule 1, Vettel daarentegen werd vier keer wereldkampioen.

"Ayrton Senna was niet alleen een coureur die ik zeer waardeerde omdat hij een van de beste racers ooit was, maar ook een man met een groot medeleven", reageerde Vettel. "Het is dertig jaar geleden sinds zijn ongeluk en ik wil Ayrton graag eren." De Duitser hoopt veel F1-fans dan ook te zien in het weekend van de GP op Imola.