Opvallend verhaal van beroemde voetbalvrouw over 'marteling': 'Het was traumatisch'

De vrouw van Loris Karius is met een zeer opvallend verhaal naar buiten gekomen. Diletta Leotta (33) verklaart dat ze op nogal ongepaste wijze is aangeraakt op een vliegveld in Duitsland, toen ze terug naar haar thuisland Italië wilde vliegen.

Ze had een uiterst onaangename ervaring bij de veiligheidscontrole. Leotta, in Italië bekend als sportpresentatrice bij DAZN, sprak met Radio 105 over de gebeurtenis. "Ik moest terug naar Italië en toen ik door de metaaldetector ging, kwam er een politieagente die me wilde controleren. Ze kneep in mijn borsten. Ik schaamde me een beetje."

Leotta werd vervolgens gevraagd om haar armen in de lucht te steken, om te bewijzen dat ze niks onder haar oksels had. Op dat moment voelde ze zich al slecht, zo geeft ze aan. "Op een gegeven moment deed ik bijna al mijn kleren uit. Ik droeg bijna niets meer dan een tanktop en zei tegen haar: 'Kijk, ik heb niks onder mijn oksels.'"

Herinnering uit haar jeugd

"Maar ze bleef me onder mijn oksels kietelen, wat een ongelooflijke marteling was. Ze liet me ook mijn schoenen uittrekken en kietelde me onder mijn voeten."

Leotta zegt dat het incident nare herinneringen uit haar jeugd naar boven bracht. "Het was traumatisch omdat mijn broer me zo vasthield (met zijn armen omhoog, red.) en me onder mijn oksels kietelde. Hij was echt sterk. Hij kietelde me over mijn hele lichaam en ik plaste in mijn broek."

Liefde op het eerste gezicht

Karius en Leotta kwamen elkaar tegen bij een mode-evenement in Parijs. Toen hij binnenkwam, wist de presentatrice meteen dat ze de man van haar dromen was tegengekomen. Niet veel later werd ze ook zwanger van de keeper. Dochter Aria heeft dezelfde verjaardag als haar moeder.

Aria wordt tweetalig opgevoed: in het Italiaans door haar moeder en in het Duits door haar vader. Karius hoopt zijn vrouw ook Duits te leren, maar dat vindt ze nog te moeilijk. Onderling spreken ze dan ook Engels met elkaar.