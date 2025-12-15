Voor de Nederlandse handbalsters eindigde het WK in eigen land zondag met een enorme domper. Oranje speelde een geweldig toernooi, maar greep na een thriller tegen Frankrijk naast het brons. Desondanks werd er later op de avond nog flink feestgevierd door de speelsters.

Nederland leek de afgelopen weken vleugels te krijgen van de fanatieke steun van de fans in Ahoy, maar helaas kon het team van bondscoach Henrik Signell niet bekronen met een medaille. In de halve finales bleek de uiteindelijke wereldkampioen Noorwegen een maatje groot en in de strijd om het brons ging Frankrijk er na verlenging met een plak vandoor. Dat terwijl Oranje eerder nog in de groepsfase van de Franse vrouwen had gewonnen.

Het EK eindigde zodoende toch met een zuur gevoel voor de Nederlandse handbalsters. Dat zal met name het geval zijn geweest bij Estavana Polman en Lois Abbingh. Zij vierden grote successen met Oranje, maar nemen afscheid bij het nationale team zonder medaille. Dat zorgde na afloop voor flink wat emoties bij beide speelsters.

Feestende handbalsters

Ondanks het mislopen van het brons mag Oranje wel terugkijken op een aantal mooie weken, want voor het eerst sinds het gewonnen WK van 2019 werd de halve finale gehaald op een groot toernooi. Dat was samen met het afscheid van de twee sterkhouders dan ook genoeg reden om een feestje te gaan vieren.

De handbalsters doken na hun wedstrijd namelijk Rotterdam in. Ze voeren van het zuiden van de stad, waar Ahoy ligt, naar het centrum en vierden daar een mooi feestje met elkaar. Polman deelt daar op haar Instagram beelden van. De handbalster zingen onder meer heel hard mee met het feestnummer Baila de Gasolina van Effe Serieus. Dat liedje werd ook op het WK veelvuldig gespeeld en daar wisten de fans en de speelsters van Oranje dan wel raad mee.

Bijzonder afscheid voor Polman

Polman reageerde na de verloren wedstrijd tegen Frankrijk op het WK voor de camera van Sportnieuws.nl op haar afscheid: "Het was een te gek toernooi. Ik heb dit nog nooit zo bewust meegemaakt en echt genoten. Vandaag heb ik tijdens de wedstrijd gewoon even om me heen gekeken. Dit hebben we hier toch mooi neergezet. Dat je dit mag afsluiten met familie op de tribune en al die mensen die je jarenlang hebben gevolgd… dat is heel bijzonder."