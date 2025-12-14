Estavana Polman en Lois Abbingh hebben zondag hun laatste interland voor Oranje gespeeld. De nederlaag tegen Frankrijk maakte het slot van het WK in eigen land teleurstellend, maar vooral het besef dat twee vaste waarden afscheid namen zorgde voor veel emoties. In Rotterdam reageerden zowel de speelsters als het publiek zichtbaar geraakt, al overheerste ook het gevoel van dankbaarheid voor hun jarenlange bijdrage aan het Nederlandse handbal.

Het WK verliep voor Oranje met de nodige pieken en tegenslagen. In de kwartfinale maakte Nederland nog indruk door Frankrijk overtuigend te verslaan, maar in de halve finale bleek Noorwegen een maat te groot. Met name na rust liep de Noorse ploeg hard weg, waardoor de formatie van Henrik Signell naast een plek in de finale greep en werd teruggeworpen naar de strijd om het brons.

Hoewel Nederland lang uitzicht had op een passend slotstuk, liep het duel tegen Frankrijk uiteindelijk uit op een teleurstelling. Oranje dwong in de laatste seconden nog een verlenging af, maar in die extra tijd bleek Frankrijk efficiënter op de beslissende momenten. De ploeg van bondscoach Signell kwam net tekort in de afronding en verloor met 33-31, waardoor de strijd om het brons verloren ging.

Het verdriet na afloop

Na het laatste fluitsignaal was de teleurstelling bij Oranje duidelijk zichtbaar. De ploeg bleef lange tijd bij elkaar op het veld staan, aangeslagen door het mislopen van het brons én het besef dat dit de laatste interland was voor Estavana Polman en Lois Abbingh. Het publiek in Rotterdam gaf de twee routiniers een warm applaus, dat door de speelsters zichtbaar werd gewaardeerd.

In de minuten daarna zochten de handbalsters elkaar op om troost te bieden. Ploeggenoten vielen elkaar in de armen, spraken elkaar moed in en bleven dicht bij Polman en Abbingh staan terwijl de emoties langzaam wegzakten. Het afscheid was voelbaar binnen de groep, maar ook een moment waarin duidelijk werd hoe hecht het team is.

'Het is gewoon klote'

Voor de camera’s van Viaplay waren Polman en Abbingh openhartig over het verlies én hun afscheid. Polman reageerde direct en eerlijk: "Ja, het spreekt voor zich toch? Het is gewoon klote. We hebben hard geknokt, maar in de verlenging viel het net de andere kant op."

Abbingh vond het extra zuur dat hun laatste wedstrijd niet met een medaille werd afgesloten. "Ik gunde het iedereen om dit toernooi goed af te sluiten. We hebben super geknokt dit hele WK. Dan hoop je dat je jezelf vandaag beloont, en dat lukt dan niet."

