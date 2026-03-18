De kleding van de hockeysters van het Nederlands elftal heeft nogal eens voor discussie gezorgd. Ex-internationals Ellen Hoog en Naomi van As weten er alles van en vertellen er lachend over in hun Sportnieuws.nl-podcast.

Hoog en Van As nemen special voor Sportnieuws.nl de sportweek door en bespreken de opmerkelijke kledingkeuze van de Deense wielrenner Jonas Vingegaard in Parijs-Nice. De latere winnaar reed rond met een ingeknipte lange broek en had zijn bretels over zijn shirt, wat voor nogal wat ophef zorgde. Het doet de twee ex-tophockeysters denken aan gedoe met kleding van Oranje.

Teamuitje

Hoog weet nog hoe ploeggenote Fatima Moreira de Melo de speelsters liet stemmen over de kledingkeuze. Toen de uitslag haar echter niet beviel, drukte ze haar eigen zin door. "En we zijn ook een keer geprangd door een aantal teamgenoten", schiet de tweevoudig olympische kampioen te binnen. "Was niet gelukt gelukkig. Met dank aan de manager."

"We hadden een teamuitje, we waren op trainingsstage en we hadden een tussendoor een leuk uitje. Dus iedereen was gewoon in normale kleding. Wij waren de jonkies van het team en ons werd verteld dat wij in een oranje polo zonder mouwen en een blauwe lange Adidas-broek moesten komen.”

Van As: “Te kort.” Hoog: “Te strak. Het zag er niet uit en wij dachten al van: oké, wat een, wat een armoede. Wat een aparte outfit voor een gezellig teamuitje. Het had niks met hockey te maken, niks met training te maken, niks met hoteloutfit."

'Wat hebben jullie nou aan?'

"Wij stonden helemaal klaar in onze oranje polo", aldus Hoog over het moment waarop ze richting teamuitje wilden gaan. "Helemaal blij. En toen werd er op de deur geklopt, want de manager moest nog iets van ons weten of zo. Die kwam even langs om iets te checken en wij deden de deur open en die zei: ‘Wat hebben jullie nou aan? Doe ze gewoon normale kleren aan, kom op hup!’"

Hoog gaat lachend verder: "Toen zagen wij al die teamgenoten de kamer uitlopen in hun normale kleren. Oké, lekker voor je, jongen. Wij heel snel omkleden.” Van As: “Gieren. Niet normaal. Vreselijk. Oh man, man.”

'Hadden wij ook kunnen doen'

“Lekker die hiërarchie”, doelt Hoog op de gewoonte van oudere speelsters om de jongeren in de maling te nemen. Van As, die net als haar kompaan in 2016 afscheid nam van Oranje en jarenlang een van de boegbeelden was: “Nou echt, dat hadden wij ook wel kunnen doen he?” Hoog: “Ja, dat hadden wij zeker kunnen doen. We konden er ook wel de humor van inzien.”

Luister de podcast

Voormalig tophockeysters en groot sportliefhebbers Ellen Hoog en Naomi van As nemen elke week speciaal voor Sportnieuws.nl de sportweek door in hun podcast.