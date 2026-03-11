Jonas Vingegaard heeft eindelijk weer eens laten zien dat hij nog altijd de nummer één uitdager is van Tadej Pogacar. In een door de weersomstandigheden zeer lastige etappe in Parijs-Nice kwam de Deen als eerste aan bij de finish bergop. Daarmee pakte Vingegaard ook meteen de leiderstrui.

Het peloton had in de eerste fase van de rit veel last van de harde wind. Daardoor ontstonden er waaiers en werd het peloton op een lint getrokken. Het leidde tot de vorming van een grote kopgroep met onder meer klassementsleider Juan Ayuso, Jonas Vingegaard en de Nederlander Daan Hoole.

Valpartijen

Maar even later zorgde de wind voor diverse valpartijen. Hoole werd het zwaarste slachtoffer van de eerste valpartij en moest noodgedwongen afstappen. Even later kwam ook gele trui-drager Juan Ayuso ten val. De Spanjaard probeerde het nog even, maar ook hij moest opgeven vanwege zijn verwondingen. Daarmee kwam de leiderstrui dus vrij.

Aanval Vingegaard

Vingegaard hield stand aan kop van de wedstrijd en belandde in een groepje met vier renners van Red Bull-Bora-hansgrohe. Aan de voet van de slotklim waren Vingegaard, Tim van Dijke en Martínez nog met z'n drieën over. Onder de boog van de laatste kilometer plaatste de Deen van Visma | Lease a Bike de beslissende aanval.

Vingegaard maakte gretig gebruik van het wegvallen van Ayuso. In een chaotisch vervolg en in regenachtige omstandigheden kwam de tweevoudig Tourwinnaar alleen boven op de klim van eerste categorie. De Nederlander Van Dijke werd derde op 45 seconden van de winnaar, vier seconden achter zijn ploeggenoot Daniel Martínez. Mick van Dijke, de tweelingbroer van Tim, werd vierde.

"We hadden wel verwacht dat het een gekke dag zou worden, maar niet dat het zo uit de hand zou lopen", zei Vingegaard in het flashinterview na de etappe. "Het ging zo snel. Je had zelfs geen tijd om je kleren uit te doen. Je mag me een trendsetter noemen met die lange broek." Hij reed tot aan de finish in een lange broek waarvan de bretels over de rest van zijn tenue hingen. "Ik denk dat veel jongens het erg koud hebben gehad. Ik niet, want ik had veel kleren aan", zei de Deen met een knipoog.

Nieuwe leider

Vingegaard neemt zodoende de leiding in het algemeen klassement over. Naast het wegvallen van leider Ayuso verloren ook nummers twee en drie, Kévin Vauquelin en Oscar Onley, tijd op de Deense ster.

Klassement

In het algemeen klassement heeft Vingegaard 52 seconden voorsprong op Martínez. De derde plaats is op 3.20 minuten voor Georg Steinhauser, die vijfde werd in de etappe. Tim van Dijke is de beste Nederlander, hij staat zevende op 5.33 minuten van Vingegaard. Parijs-Nice duurt nog tot en met zondag. Voor de Deen is het dus een goede rentree. Hij keerde in de etappekoers terug na een harde val en ziekte van eind januari.