'Niet normaal strak badpak' Oranje-hockeysters op Spelen had één groot nadeel: 'Maar wij konden het hebben'

Hockeysters zijn niet langer verplicht in een rokje aan de aftrap te verschijnen, maar Naomi van As en Ellen Hoog zouden het wel weten. De succesvolle ex-internationals van Oranje lijken niets te zien in een korte broek.

In de podcast En door beginnen Hoog (38) en Van As (40) spontaan over de hockeybroekjes die steeds vaker op het veld te zien zijn, maar ze bedenken zich. "Daar gaan we het zeker niet over hebben, maar het mag wel", aldus Van As. "Ik denk lekker dat rokje aanhouden, lekker kort en lekker strak." Hoog is het daar volmondig mee eens.

Fatima Moreira de Melo

De twee maakten onderdeel uit van de populaire generatie hockeysters die in 2008 en 2012 olympisch kampioen werd. Onder meer Fatima Moreira de Melo was in die tijd een voorvechter van vrouwelijke kleding voor hockeysters. En met succes, want het team kreeg de gewenste, strakkere rokjes en shirtje.

Ex-hockeysters lachen om 'preutsheid' onder de douche: 'Nou, die kende geen schaamte hoor' Ex-tophockeysters Ellen Hoog en Naomi van As hebben even pauze genomen van hun spraakmakende podcast 'Ellen & Naomi: Super Sunday'. Wij willen jullie als lezers en luisteraars echter niets onthouden. Daarom lichten wij de leukste fragmenten nog eens uit.

Geen binnenbroekje

"Net een maatje te klein", aldus Van As over de kleding die ze vroeger droegen. "Lekker sexy", stelt Hoog. "Lekker bukken in dat rokje." "Vroeger zat er geen binnenbroekje in, stond je gewoon in je slip", weet Van As nog.

'Hoe gemeen zijn vrouwen dan?': ex-tophockeyster vertelt over bizarre ervaring met handbalsters Oranje (en andersom) Het gaat er lang niet altijd vriendelijk aan toe tussen Nederlandse sporters onderling op de Olympische Spelen, zo blijkt uit verhalen van ex-hockeysters Naomi van As en Ellen Hoog en ex-handbalinternational Tess Lieder.

'Superstrak zwempak'

Hoog brengt het gesprek op de kleding die de hockeysters droegen op de succesvolle Olympische Spelen van Londen in 2012. "Dat was een soort zwempak", reageert Van As, die het geluid maakt alsof er iets vacuüm zuigt. "Als je dan bezweet naar de wc moest, dat was echt een worsteling."

"Dat was echt superonhandig", weet Hoog nog. "Dan had je eerst een broekje met hempje aan elkaar vast en dan een rokje erover. Dat zat echt niet normaal strak. Maar wij waren natuurlijk kneiterfit, dus wij konden dat hebben." Daar is Van As het roerend mee eens: "De sixpacks schoten erdoor heen!"

Ellen Hoog (derde van links) op de Spelen in 2012. © Getty Images

Eerdere avonturen

Hoog en Van As deden eerder een boekje open over de avonturen die ze beleefden op de Spelen:

'Voor 10.000 euro had ik het gedaan', pikante discussie zorgt voor hilariteit bij Ellen Hoog en Naomi van As Ex-tophockeysters Ellen Hoog en Naomi van As hebben even pauze genomen van hun spraakmakende podcast 'Ellen & Naomi: Super Sunday'. Wij willen jullie als lezers en luisteraars echter niets onthouden. Daarom lichten wij de leukste fragmenten nog een keer uit.

'Heftig feest in Rio', Ellen Hoog doet boekje open over olympisch dorp: 'Echt iedereen zat met elkaar te tongen' Ex-tophockeysters Ellen Hoog en Naomi van As hebben sinds eind maart even pauze genomen van hun spraakmakende podcast 'Ellen & Naomi: Super Sunday'. Wij willen jullie als lezers en luisteraars echter niets onthouden. Daarom lichten wij de komende periode de leukste fragmenten nog een keer uit.

Naomi van As op de Spelen van 2012. © Getty Images

Beluister het gesprek hieronder: