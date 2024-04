'Heftig feest in Rio', Ellen Hoog doet boekje open over olympisch dorp: 'Echt iedereen zat met elkaar te tongen'

Ex-tophockeysters Ellen Hoog en Naomi van As hebben sinds eind maart even pauze genomen van hun spraakmakende podcast 'Ellen & Naomi: Super Sunday'. Wij willen jullie als lezers en luisteraars echter niets onthouden. Daarom lichten wij de komende periode de leukste fragmenten nog een keer uit.

Hoog en Van As vertellen graag over de feesten die zij gevierd hebben tijdens hun succesvolle loopbaan. "Het heftigste feest was in Rio", aldus de nu 38-jarige Hoog. "Die laatste avond, tijdens de Olympische Spelen."

Het olympisch dorp heeft sowieso een reputatie. Met name sporters die al klaar zijn, schijnen het er flink van te nemen. Vandaar dat er ook elke keer weer flink wat condooms worden uitgedeeld aan de deelnemers. En dat is maar goed ook, als we de verhalen van Van As en Hoog mogen geloven.

Feest in het Holland House

"Je moet even nagaan dat die sporters vier jaar lang alleen maar hebben getraind voor de Olympische Spelen", begint Hoog. "Dat toernooi was afgelopen en we waren in het Holland House. Daar zaten heel veel Brazilianen en die hebben ze er toen allemaal uitgegooid. En toen hebben ze alle sporters twee bandjes gegeven. Voor de sporters en een introduce. Er waren dus eigenlijk alleen maar Nederlanders. Nou, dat ging een partijtje los. Oh, mijn God, ik keek echt mijn ogen uit."

"Heftig, het was niet normaal", vond Van As. Hoog: "Ik vond het echt hilarisch. Niet normaal. Gewoon starnakel iedereen. Sporters die uit de bosjes kwamen die thuis gewoon een vrouw, vriendin of vriend hadden. Het was echt ongelooflijk."

'Handbalster op rug roeier'

Feest bij de hockeysters als de finale in Rio wordt bereikt. © Hollandse Hoogte.

"Weet je nog dat die handbalster toen bij een of andere roeier op zijn rug zat?", vraagt Hoog zich af. "Die langs dat zwembad liep? Als zij was gevallen had ze echt haar nek gebroken. Want zij zat echt op twee meter hoogte op die nek. En zij was ook echt groot. En het was glad langs dat zwembad. Wij waren ook heel dronken, maar nog wel zo scherp dat we de gevaren zagen."

"Voor ons was het een soort van film waar we naar zaten te kijken", aldus Van As. "Van wat gebeurt hier eigenlijk?" Hoog: "Echt iedereen zat met elkaar te tongen. Die van dat team met die en in die bus bij elkaar op schoot en tongen. Lam en kotsen. Het was echt een van mijn mooiste feesten ooit!"

'De doos van Pandora'

"Dat waren echt verhalen voor de doos van Pandora, want die mag echt nooit geopend worden", lacht Van As. Hoog: "Maar we zijn om te kopen." Van As: "Ja, dus als je wat te bieden hebt, laat het ons weten, dan gaat die doos van Pandora wel open. Dat was mooi, mooie verhalen."

Beluister hieronder de complete aflevering: