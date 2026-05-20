Aston Villa heeft woensdag de finale van de Europa League gewonnen van Freiburg in het Tüpraş Stadium in Istanbul (Turkije). Onder leiding van Europese succestrainer Unai Emery boekte de ploeg een overtuigende 3-0 zege. Het is de eerste Europese prijs voor Aston Villa in 44 jaar.

Aston Villa nam al snel de overhand in de eindstrijd en bleek een maatje te groot voor Freiburg. De Duitse ploeg kwam er niet aan te pas. Aston Villa kwam in minuut 40 op voorsprong via een schitterende goal van Youri Tielemans. Vlak voor rust werd het ook nog 2-0 dankzij een bal van Emiliano Buendia in de verre kruising.

Na ongeveer een uur werd de wedstrijd beslist. Morgan Rogers maakte het derde doelpunt voor Aston Villa op aangeven van Buendia. De Nederlandse Ian Maatsen werd nog ingebracht voor de laatste tien minuten, zijn ploeggenoten Marco Bizot en Lamare Bogarde bleven op de bank.

'Mr. Europa League'

Voor Freiburg was het de allereerste Europese finale in de clubgeschiedenis. Aston Villa had wat dat betreft een streepje voor, want de club uit Birmingham won in 1982 bijvoorbeeld de Champions League. Daarnaast hebben de Engelsen 'Mr. Europa League' op de bank zitten. Trainer Unai Emery won het toernooi de afgelopen jaren al vier keer (drie keer met Sevilla, één keer met Villarreal). De winnaar van de finale speelt volgend seizoen in de Champions League.

"Ik ben geen koning in deze competitie", sprak de trainer voorafgaand aan de finale. "Ik ben hier met Aston Villa voor een nieuw hoofdstuk." Dat is weer een succesverhaal geworden voor de Spanjaard.

Koninklijk bezoek

De ploeg kreeg overigens ook koninklijk bezoek in Istanbul van Prins William van Engeland. Hij is groot fan van Aston Villa en zat juichend op de tribune.

Nederlands succes volgend jaar?

Namens Nederland is bekerwinnaar AZ verzekerd van deelname aan het nieuwe Europa League-toernooi en daar kan FC Twente via de voorrondes nog bij komen. Mocht NEC de voorrondes van de Champions League niet overleven, dan zakt de Nijmeegse ploeg ook nog af naar de hoofdfase van de Europa League.

