Oranje Leeuwin Jill Roord heeft het heel gezellig met tophockeyster: 'Super sweety'

Jill Roord en Pien Sanders horen allebei in hun sport tot de beste Nederlandse speelsters. De voetbalster is al jarenlang een van de sterkhouders bij de Oranje Leeuwinnen en de hockeyster won vorig jaar goud op de Olympische Spelen. De twee hebben wel meer gemeen, want ze kunnen het ook nog eens heel goed vinden met elkaar.

Sanders deelt op TikTok een video waarin de twee samen een drankje uitproberen. "Super sweety", schrijft ze bij het filmpje. Dat is ongeveer precies hoe Roord over het drankje denkt. "Super sweet", zegt ze. "Heel lekker", vindt de hockeyster, die het vervolgens een 8 geeft als rapportcijfers. Daar kan de Oranje Leeuwin zich niet in vinden: "Dit is chemisch."

Dat hoeft volgens Sanders geen probleem te zijn: "Ik hou van chemisch en jij ook." "Maar dit is nep", reageert Roord. De voetbalster vindt het niet meer dan een 6,8 waard en daarop trekt de olympisch kampioene een duidelijke conclusie: "Ik ben altijd het optimistische van ons twee." "Echt niet", stribbelt Roord tegen.

Knuffel

Het is al langer duidelijk dat de twee topsportsters het erg goed kunnen vinden met elkaar. Onlangs deelde Sanders op haar Instagram al een foto waarop ze samen knuffelen in de lift. Ook verscheen ze met een Manchester City-shirt in de sportschool. Dat is de club waar Roord op dit moment onder contract staat.



Relatiebreuk

Sanders was vorig jaar onderdeel van het liefdeskoppel van de Olympische Spelen. Ze was toen namelijk samen met hockeyer Thijs van Dam en de twee zorgden voor een heel bijzondere zomer door allebei goud te winnen met hun team. Sportief was het dus een fantastisch jaar voor het koppel, maar op liefdesgebied ging het op de valreep van 2024 mis.

Van Dam maakte begin dit jaar namelijk bekend dat zijn relatie met Sanders voorbij is en hij liet daarbij doorschemeren dat het niet zijn keuze was: "Pien heeft echter besloten een andere weg in te slaan zonder mij en dat zal ik moeten respecteren, hoe moeilijk het ook is. Gelukkig is er nog altijd veel respect tussen ons beiden", vertelde hij in gesprek met het AD.

Roord had een tijdlang een relatie met voetbalster Jana Fernandez, die momenteel bij FC Barcelona speelt. De twee zijn echter al enige tijd niet meer samen gespot.