Gouden hockeyster deelt liefdesverhaal tijdens Spelen in Parijs: 'De chemie was er meteen helemaal'

Tophockeyster Pien Sanders won met Oranje goud op de Olympische Spelen in Parijs. Maanden later deelt ze een opvallend liefdesverhaal dat zich in de romantische stad ontvouwde. "De chemie was er meteen helemaal."

De hockeyster wordt naar spannende avonturen gevraagd tijdens de Spelen. "In zo'n olympisch dorp lopen natuurlijk allemaal knappe, gespierde mensen rond", zegt de presentatrice van de Hey Meiden podcast. "Ja dat is wel juicy hoor, daar gebeurt wel veel", bevestigt Sanders. "Je wordt wel gescand. Iedereen kijkt je van top tot teen na."

Flirten

Wat helpt om contact te maken met internationale sporters is het uitwisselen van pins. Elk land heeft eigen speldjes die geruild kunnen worden. "Daarmee kan je ook flirten natuurlijk", zegt de hockeyster. "Do you want to switch pins, dat is helemaal cute." "En dan sta je opeens te tongen", valt een van de presentatrices haar in de rede.

Joosje Burg

Een teamgenote van Sanders, Joosje Burg, heeft zelfs een relatie overgehouden aan de Spelen. "Zij had al een Uruguayaanse rugbyer op Instagram gevonden. Ze hadden al een jaar contact en toen gingen ze allebei naar Parijs. Ze kwamen elkaar tegen en die chemie was er meteen helemaal."

Dat was eigenlijk niet ideaal vanwege de grote afstand. "Maar ze bleven na de Spelen contact houden en ze gingen naar elkaar op vakantie. Nu hebben ze een relatie." De twee moeten elkaar wel vaak missen. "Ze zien elkaar vier maanden in een jaar. Maar het is echt een olympisch liefdesverhaal."

Het gaat om rugbyer Valentín Grille. Afgelopen maand bracht Burg met haar vriend door. Hij kwam naar Nederland en ze maakten ook weer een tripje naar Parijs.

Gebroken neus

Burg had in Parijs niet alleen maar geluk. Ze werd in de halve finale namelijk hard geraakt door een bal in haar gezicht. De 27-jarige hield er een gebroken neus en twee blauwe ogen aan over. Daar is ze inmiddels helemaal van hersteld. Ze hockeyt net als Sanders bij Den Bosch.