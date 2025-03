Oud-Feyenoorder verschijnt binnenkort in populaire realityserie 'Ex on the Beach'

Doelman Jaimy Kroesen (22) heeft een andere focus gevonden dan voetballen. Het voormalige talent van Feyenoord is binnenkort te zien in het nieuwe seizoen van 'Ex on the Beach: Double Dutch'.

Er gingen al wat geruchten rond dat Kroesen zou meedoen aan het nieuwe seizoen van het populaire televisieprogramma. Meerdere bronnen hebben inmiddels bevestigd aan Voetbalzone dat de oud-Feyenoorder meedoet aan het programma van MTV.

Noa Lang zet vlak voor PSV - Ajax enorme tattoo op zijn rug, liefhebber Kjeld Nuis reageert enthousiast Noa Lang is een grote tattoo op zijn rug rijker. De aanvaller van PSV liet 'The World Is Yours' boven op zijn rug tatoeëren bij Tattoo Chybs, een bekende artiest onder sporters. Zo liet ook schaatser Kjeld Nuis daar een inmiddels welbekend plaatje zetten.

Feyenoord

In de zomer van 2024 eindigde het contract van Kroesen bij Feyenoord. Het was even de vraag waar de 22-jarige doelman heen zou gaan. In eerste instantie zou de sluitpost naar zijn oude geliefde amateurclub VV Hellevoetsluis gaan om de overstap te maken naar veldspeler.

'Topvoetballer Neymar heeft nieuw schandaal aan de broek hangen na bizarre claim escorte' Van Neymar is bekend dat hij zowel op als naast het veld geniet van een feestje. Qua talent behoorde hij tot de absolute top, maar de Braziliaan liet zich regelmatig gaan in het uitgaansleven. En dat heeft ervoor gezorgd dat er een kind op komst is, volgens een escorte.

Uiteindelijk tekende hij bij Tweede Divisie-club Excelsior Maassluis. Slechts vier keer kwam Kroesen in actie. Uit het niets verdween hij, maar inmiddels is duidelijk waarom. Hij zat in Colombia om de afleveringen te schieten voor Ex on the Beach.

Ex on the Beach: Double Dutch

Bij dit soort programma's is het altijd van essentieel belang dat niemand weet dat je meedoet. Het moet elke keer een verrassing zijn wie er opnieuw het water uit komt. De eerste deelnemers zijn al gepresenteerd, dus Kroesen zal niet in de eerste aflevering gelijk het strand opkomen. Wanneer de doelman wel zijn entree maakt in de realityserie, is onduidelijk.

Feyenoord Academy

Tussen 2013 en 2016 was de Kroesen actief voor Feyenoord Academy en vervolgde hierna zijn carrière bij VV Spijkenisse en Excelsior Rotterdam. Via eerstgenoemde club belandde de sluitpost in 2018 bij sc Heerenveen, waar hij een jaar later zijn officieuze debuut in de hoofdmacht maakte. In de zomer van 2022 maakte Kroesen de terugkeer naar de Feyenoord Academy.