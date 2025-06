Oud-topvoetballer (46) openhartig over verslaving: 'Ik voelde me verdrietig en eenzaam'

Hij behoorde tot de wereldtop en was genomineerd voor de Ballon d'Or. De voormalige Roemeense aanvaller Adrian Mutu raakte echter verstrikt in een verslaving die hem lange tijd van het wereldvoetbal weghield en zijn carrière voor altijd heeft getekend.

Topspits Adrian Mutu brak door op 20-jarige leeftijd bij Inter Milaan. Via Hellas Verona en Parma, waar hij uitblonk met zijn technische vaardigheden en neusje voor de goal, belandde hij uiteindelijk bij Chelsea. Zijn kwaliteiten werden opgemerkt door de toenmalige eigenaar Roman Abramovich, die geloofde dat Mutu een sleutelspeler zou worden in de heropbouw van het team.

'Ik voelde me eenzaam en verdrietig'

Zijn carrière nam echter een dramatische wending nadat hij acht maanden geschorst werd vanwege een positieve cocaïnetest. "Cocaïne gebruiken tijdens mijn tijd bij Chelsea was de slechtste beslissing van mijn leven. Ik voelde me eenzaam en verdrietig, maar depressie of wat dan ook rechtvaardigt mijn gedrag niet."

"Zero tolerance, dat waren de regels bij Chelsea met betrekking tot drugs, en ik denk dat dat terecht is," vertelde hij aan The Telegraph. Adrian Mutu was zelfs genomineerd voor de Ballon d'Or. Hij kreeg een vergelijkbaar aantal stemmen als voetbaliconen Filippo Inzaghi, Ronaldinho, Jan Koller en Francesco Toldo.

'Slechte beslissingen hebben me dat ontnomen'

"Ik heb er vaak over nagedacht. Ik geloof dat ik langer dan een seizoen tot de beste spelers ter wereld behoorde, dus ik had de Gouden Bal kunnen winnen. Slechte beslissingen hebben me dat ontnomen. Ik probeer me er niet te veel meer door te laten kwellen," aldus Mutu.

Zijn topvorm bij Chelsea duurde echter maar enkele wedstrijden. In de eerste drie wedstrijden scoorde hij vier keer, maar in de volgende 22 duels wist hij slechts twee keer het net te vinden. Zijn positie verslechterde met de komst van José Mourinho naar de Londense club. De Roemeense aanvaller kreeg wel steun van eigenaar Roman Abramovich, maar zijn plek in de basis was niet zeker.

Ruzie met Mourinho

Vooral toen er berichten opdoken over zijn levensstijl en drugsgebruik buiten het voetbalveld. De speculatie over zijn problemen nam toe tijdens de voorbereiding op het seizoen. Adrian Mutu raakte in conflict met José Mourinho vanwege een vermoeden van cocaïnegebruik. De ergste vermoedens van de club werden in september 2004 bevestigd, toen hij niet slaagde voor een drugstest en een schorsing kreeg die zijn Chelsea-carrière beëindigde, meldt Goal.

'Fout gemaakt'

"Ik heb een fout gemaakt en daar heb ik zwaar voor betaald. Ik was niet gewend aan dat soort leven, het overviel me. Ik kwam bij Chelsea in een turbulente periode van mijn leven. Ik heb mezelf betrapt op te veel excuses en leugens. Ik was te jong en te eenzaam," concludeerde de Roemeense spits.