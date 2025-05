Toptrainer José Mourinho is al zijn krediet kwijt bij Fenerbahçe: 'Vertrek dan, vriend'

Het gaat José Mourinho niet voor de wind in Istanbul. Na de nederlaag van afgelopen zondag tegen rivaal Besiktas (0-1) staat Fenerbahçe acht punten achter koploper Galatasaray en is de landstitel, de enige prijs die nog te winnen viel, vrijwel onhaalbaar.

Het eerste seizoen van Mourinho, dat (vrijwel zeker) zonder prijzen zal eindigen, leidt tot steeds meer kritiek en zelfs openlijke vragen over zijn vertrek. Een van de critici is clublegende Volkan Demirel, die de Portugese trainer als het grootste probleem van Fenerbahçe beschouwt.

'Oproepen om op te stappen'

“Oké, laten we het bestuur bekritiseren, maar eerst moeten we Mourinho oproepen om op te stappen. De fans van Fenerbahçe moeten Mourinho dwingen om te vertrekken. Of het bestuur nu blijft of niet, willen de fans van Fenerbahçe volgend jaar nog met Mourinho verder? Ik denk het niet. We moeten dit probleem eerst oplossen,” aldus de oud-doelman tegen SporX.

'Vertrek dan, vriend'

“Mourinho ís op dit moment het grootste probleem van Fenerbahçe. Zondag zei hij bijvoorbeeld dat hij erg moe was. Wat heeft hij dan gezien dat hem zo moe maakte? Alle spelers die hij wilde zijn gekocht, de faciliteiten zijn top, waar worstelt hij dan mee? We weten dat Mourinho een grote ontslagvergoeding zal eisen, maar laat hem dat geld niet door Fenerbahçe laten betalen. Als Mourinho echt Mourinho is, vertrek dan, vriend,” besloot Demirel.

Schuld van de scheidsrechters

Mourinho gaf na de verloren topper tegen Besiktas nog de schuld aan de Turkse scheidsrechters. Niet alleen voor de verloren wedstrijd, maar voor het hele seizoen. Hij sprak toen zelf niet over een vertrek, onder andere omdat hij zichzelf op de borst klopte omdat hij teert op zijn respect voor het bestuur van Fenerbahçe.