Feest in huize De Boer. De dochter van voormalig international Frank viert haar 31e verjaardag. Daar stond de oud-speler van onder meer Ajax en FC Barcelona op bijzondere wijze bij stil. "Wij zijn supertrots op je."

De Boer trouwde in 1999 met zijn huidige vrouw Helen van Haren. In 2024 vierde het koppel hun 25-jarige huwelijk. Samen kregen ze drie dochters: Romy, Beau en Jackie. De twee oudste kinderen hebben iets met een bekende uit de voetbalwereld. Romy is getrouwd met scheidsrechter Joey Kooij, terwijl Beau een relatie heeft met voetballer Calvin Stengs, die momenteel door Feyenoord wordt verhuurd aan Como.

Bijzondere dag voor familie De Boer

De oudste telg uit de familie viert dinsdag haar verjaardag. Reden genoeg voor papa om een speciale Instagram-post de ether in te slingeren. Daarop staan een jonge De Boer en zijn vrouw met dochter Romy als baby. "Wat gaat de tijd toch snel", trapt hij af met een emotioneel poppetje. "Alweer 31 jaar geleden dat jij bent geboren en nu moeder van twee heerlijk kinderen."

Romy de Boer heeft ook haar eigen bedrijf, Living-in By Romy's. Die kledingzaak is gevestigd in het Amsterdamse De Pijp. "Wij zijn supertrots op jou", gaat De Boer verder. "Dikke kus, papa. Love you." Zijn dochter kan het bericht wel waarderen. Ze laat een hartje achter in de reacties.

Overleden schoonvader

De verjaardag van Romy volgt kort op de sterfdag van De Boer schoonvader. Onlangs overleed Arnold van Haren, de vader van zijn vrouw. "Je was een geweldige vader, opa en overgrootvader. Eindelijk kan je naar je lieve vrouw toe. Bedankt dat ik je schoonzoon kon zijn. Zal je missen kanjer", deelde De Boer op Instagram.

Football Island

Momenteel is De Boer te zien in de nieuwe voetbalshow Football Island. In aflevering 4 gloorde definitieve eliminatie, maar na een duel met oud-Feyenoorder Mike Obiku en voormalig Ajacied Ryan Babel mocht De Boer toch op het eiland blijven. Uiteindelijk verloor Babel de challenge.