Rafael van der Vaart heeft maandag opvallend nieuws bekendgemaakt. De 109-voudig international van het Nederlands elftal geeft binnenkort namelijk een inkijkje in zijn leven.

In september maakte Uitgeverij Inside, dat nauwe banden onderhoudt met het programma Vandaag Inside, bekend dat er een boek over de ex-topvoetballer zou komen. Van der Vaart tekende toen het contract bij de uitgeverij en ging daarbij toen op de foto met Marieke Derksen. Zij is de dochter van Vandaag Inside-gezicht Johan Derksen en heeft een belangrijke rol bij de uitgeverij.

Inmiddels is duidelijk dat het boek met de titel 'Alles op intuïtie' op 12 november uit zal gaan komen. Het boek is geschreven door Bart Vlietstra. Zelf heeft Van der Vaart het niet gelezen en dat gaat hij ook niet doen, zo vertelde hij maandagavond in Ziggo Sport-talkshow Rondo: "Ik ben geen lezer. Mijn vader heeft het gelezen en hij zei dat het een prima boek was."

'Dat komt er niet in'

Van der Vaart was zeker niet het meesterbrein achter het boek: "Ik heb me laten overhalen. Het is een beetje ongemakkelijk, maar het was superleuk om te doen, omdat je over je carrière praat en waar je vandaan komt."

Hij stelde wel een voorwaarde om mee te werken aan het project: "Ik heb gezegd: ik wil het niet over mijn ex-vrouwen hebben. Dat is het meest interessant dus dat komt er niet in. Sylvie (Meis, red.) natuurlijk wel, want dat is de moeder van mijn zoon."

Van der Vaart kreeg in 2006 samen met haar zoon Damian. Hij staat tegenwoordig net als zijn vader vroeger ook onder contract bij Ajax, maar speelde nog geen officiële wedstrijd voor het eerste. Wel speelde hij dit seizoen al zeven keer voor Jong Ajax in de Keuken Kampioen Divisie. Hij wist echter nog niet voor een goal of een assist te zorgen.

Relatie met handbalster Estavana Polman

Tegenwoordig is Van der Vaart samen met handbalster Estavana Polman. De twee wonen samen in Roemenië, waar Polman speelt bij Rapid Bucuresti. Van der Vaart en Polman hebben samen een dochter.