Onder toeziend oog van haar vriend Rafael van der Vaart speelde tophandbalster Estavana Polman een bijrol in de monsterzege van Nederland op Italië in de EK-kwalificatie. De ervaren speelster (33) zag haar ploeggenoten uitblinken en had daar meer dan vrede mee. De 42-19 zege op de slechte Italianen zegt volgens haar veel, al was er wel een kritische noot.

Want hoe makkelijk de score ook doet vermoeden, zo ging het allesbehalve. De Zweedse bondscoach Henrik Signell had volgens Polman allerlei mooie plannen en tactieken bedacht, maar die konden al snel in de prullenbak. "We wisten dat we Italië konden overklassen, want dat is echt een land dat niet zo goed is. Maar het was lastig om op details te trainen tijdens het duel, want dit team doet niks wat andere landen wel doen. We hadden hele goede systemen, maar zij bleven de hele tijd staan. Dus toen dachten wij: dan laat maar", zei ze na afloop tegen Ziggo Sport.

'Ik was er niet bij'

De Nederlandse handbalsters deden wat ze moesten doen en rolden Italië op met een monsterscore. Bij de rust was er al een 22-9-stand bereikt en was het duel dus al gespeeld. Wat werd er in de rust dan nog gezegd? Polman had geen idee. "Ik was er niet bij in de kleedkamer, want ik moest boven getapet worden. Ik heb er niet zoveel van meegekregen dus", lachte ze. Wel kreeg ze in de slotfase een tegenvaller mee in de zaal in Den Bosch. Met het WK in eigen land in aantocht, kreeg het duel toch een smetje.

Smetje op het duel

De tijdwaarneming in de Maaspoort liep achter op de daadwerkelijke speeltijd. Terwijl de honderden fans in de zaal dachten dat er nog 1.46 minuut te spelen was, bleek het in werkelijkheid 1.09 te zijn. Na minutenlang gedoe tussen de organisatie en de scheidsrechters kon het slot uitgespeeld worden. Na afloop deed Polman nog een oproep aan de Nederlandse fans. "Ze mogen wel wat meer geluid maken en iets meer juichen en supporten. Maar ook iets harder 'boe' roepen tegen de scheids bijvoorbeeld", lachte ze.

'Voor eigen familie'

Nederland werkt toe naar het WK in eigen land in november, maar speelt nu dus in het kader van de EK-kwalificatie twee duels. Italië was de eerste en zaterdag gaat het B-team van Signell naar Bosnië-Herzegovina voor het tweede duel. Signell zelf en de meeste A-speelsters blijven in Nederland trainen. Het geeft het belang van het aanstaande WK wel aan. "Voor eigen familie, dat wordt de kers op de taart. Ik ga heel erg genieten", zei Polman. "De hal zit dan vol, hoop ik, en anders bij dezen: kom allemaal!"