Wesley Sneijder boekte als voetballer natuurlijk verschillende grote successen, maar toch is er één gebeurtenis die voor hem nog altijd een soort trauma is. De recordinternational heeft dan ook zijn zinnen gezet op wraak. Dat bleek uit een opmerkelijke verschijning van Sneijder in een officiële trailer.

Met landstitels in vier verschillende landen, diverse bekeroverwinningen én natuurlijk de winst van de Champions League in 2010, heeft Wesley Sneijder een palmares waar je u tegen zegt. Toch voelt hij nog altijd de pijn van de verloren WK-finale in 2010. Sneijder stuurde daarin Arjen Robben alleen op keeper Iker Casillas af en de Spaanse doelman was de aanvaller de baas met zijn teen. Dat knaagt ook nog altijd aan de oud-topmiddenvelder, die uit is op wraak.

Persoonlijk trauma

De 41-jarige Sneijder verscheen donderdag plots in een ludieke trailer van de populaire serie MobLand op SkyShowtime. Daarin draait het om een criminele familie die het gebruik van geweld niet schuwt. In de nieuwe trailer bleek Sneijder opeens door hen ontvoerd te zijn, maar hij kan hun hulp goed gebruiken bij het verhelpen van een persoonlijk trauma.

Sneijder begint te vertellen dat hij één van de criminelen ontmoette in een nachtclub op Ibiza. "Ik dronk de ene baco na de andere. Op een gegeven moment vertelde ik hem over mijn trauma van de WK-finale", begint het voetbalicoon in steenkolenengels. Dan worden hem plots de beelden getoond van Casillas die met zijn teen de inzet van Robben tegenhoudt. "Doe dat weg alsjeblieft."

Wraak

"Het doet pijn en blijft me achtervolgen: de teen van Casillas. Zijn kleine teen heeft mijn WK verpest", vervolgt de recordinternational van het Nederlands elftal, die uit is op een represaille. "Ik zou grof geld betalen voor wraak op Casillas en zijn verdomde teen. Dus we maakten een afspraak. Hij zou Casillas bezoeken. Hem een beetje bang maken. Niet te gek toch?." Maar dan wordt hij geconfronteerd met iets heel heftigs. De criminelen hebben daadwerkelijk de kleine teen van de Spaanse goalie afgehakt.

"Ik zei niet te gek, toch?", aldus een geschrokken Sneijder. "Ik beloofde om hem (crimineel, red.) mee te nemen naar de WK-finale, waar Oranje in zal spelen. Ik zweer het we gaan hem winnen." Dat kunnen de Engelse criminelen niet echt waarderen, waarna ze Sneijder moederziel alleen achterlaten. Met het enthousiasme bij de oud-voetballer zit het wel goed, want hij begint direct met het zingen van WK-hit Viva Hollandia. Met het ludieke filmpje wil Sneijder aantonen dat hij het volste vertrouwen heeft in het Nederlands elftal, en maakt hij tegelijk wat reclame.

