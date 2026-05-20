Oud-topvoetballer Wesley Sneijder heeft een boekje opengedaan over een héél opmerkelijk moment in zijn carrière. In zijn tijd bij Ajax schoot hij volledig uit zijn slof schoot richting Ronald Koeman, destijds zijn trainer in Amsterdam. "Ik zat op de bank en maakte, dacht ik toen, de winnende als invaller. Toen stak ik mijn middelvinger op", erkent Sneijder.

Het incident speelde zich af tijdens de Johan Cruijff Schaal van 2004 tegen FC Utrecht. Tot frustratie van Sneijder besloot Koeman hem buiten de basis te laten. De middenvelder kwam later alsnog binnen de lijnen en leek met zijn goal in de tachtigste minuut de wedstrijd naar zich toe te trekken. In de emotie na die treffer maakte hij echter een gebaar richting zijn trainer waar al snel veel over werd gesproken: Sneijder stak zijn middelvinger op naar Koeman.

Middelvinger van Sneijder

De wedstrijd eindigde uiteindelijk in een drama voor Ajax, dat alsnog met 2-4 onderuit ging. Na afloop ging het vrijwel alleen maar over 'de middelvinger' van Sneijder. "Ik vertelde tegen de media dat het niet richting Koeman was", deelt de recordinternational van het Nederlands elftal. "De volgende ochtend moest ik bij hem op kantoor komen. Hij vroeg toen wat dat was. Ik zei: ik heb er een nacht over geslapen en het was niet goed. Je mag me straffen, want het was wel degelijk tegen jou. Dat had ik niet mogen doen."

"Toen zei hij: Nu je eerlijk bent, blijf je bij de selectie. Anders had ik je teruggezet. Eerlijkheid is heel belangrijk. Ik vond dat ik dat moest doen. Ik had het er met niemand over gehad, maar ik dacht bij mezelf: ik moet eerlijk zijn, dan moet ik maar een straf krijgen", vertelt Sneijder ruim twintig jaar later. Uiteindelijk heeft het nooit impact gehad op hun relatie, want de twee kwamen elkaar jaren later weer tegen bij Oranje. Sneijder speelde zelfs zijn allerlaatste interland ooit onder Koeman.

Steun voor Sneijder

Door de reactie van de huidige bondscoach van het Nederlands elftal eindigde het niet in een grote rel. Tafelgenoot Rafael van der Vaart steunt zijn oud-teamgenoot. Volgens hem waren zulke emoties in die tijd niet ongewoon binnen de selectie van Ajax. "Je doet ook wel eens domme dingen. Als je scoort in zo'n stadion, dan komt er veel meer bij kijken. We hadden allemaal een ego waar je u tegen zegt", besluit Van der Vaart.

