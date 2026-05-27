Rodney Sneijder beleefde de afgelopen jaren soms donkere periodes. Maar het broertje van recordinternational Wesley Sneijder lijkt er weer helemaal bovenop. Woensdag zette hij een nieuwe stap in zijn leven en blikt hij emotioneel terug op de afgelopen tijd.

De Sneijder-broertjes kregen de afgelopen jaren twee flinke tikken, toen hun beide ouders overleden. Vooral voor jongste broer Rodney was dat het begin van een 'gitzwarte periode'. Inmiddels is de oud-profvoetballer er, met behulp van zijn broers, weer bovenop gekomen. Daardoor is het nu tijd voor een nieuw hoofdstuk in zijn leven.

Een plek vol herinneringen

Na het overlijden van moeder Sylvia in 2023 trok Rodney bij zijn vader in, in hun ouderlijk huis in Vleuten. Vader Barry overleed begin 2025. Afgelopen maand begon hij aan de zoektocht naar een eigen plekje, waarmee het moment is aangebroken om afscheid te nemen van het huis waar hij veel herinneringen aanheeft. Daarom blikt hij emotioneel terug op de roerige maanden die hij heeft doorgemaakt.

"Morgen trek ik de deur van ons ouderlijk huis achter mij dicht, met een lach en een traan", begint de 35-jarige Sneijder in een openhartig bericht op zijn eigen Instagram. "Een huis vol herinneringen. Een plek waar ik hele mooie momenten heb beleefd met mijn ouders, maar waar de laatste jaren ook moeilijk en zwaar zijn geweest."

Nieuw hoofdstuk

Hij raakte door al het persoonlijke leed verslaafd aan de alcohol, maar dat is inmiddels verleden tijd. "Morgen laat ik dat hoofdstuk achter me. Niet zonder gevoel, maar wel met vertrouwen in wat komen gaat", vervolgt de oud-speler van onder meer Ajax en FC Utrecht. Sneijder heeft bovendien goed nieuws, want hij heeft eindelijk zijn eigen plekje gevonden. "Ik heb een fijn plekje aan het water gevonden; een plek waar rust, ruimte en nieuwe herinneringen mogen ontstaan. Een nieuw begin waar ik enorm naar uitkijk."

Onder andere neefje Jessey Sneijder, de zoon van Wesley, en de bekende zangeres Glennis Grace zijn erg blij met hem. Eerder vroeg hij via LinkedIn nog de hulp van zijn netwerk in de zoektocht naar een eigen stek. Die heeft hij dus gevonden. De precieze locatie is onduidelijk, maar zal ongetwijfeld dichtbij de rest van de familie zijn in de regio Utrecht.

