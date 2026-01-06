Ook voor Wim Kieft zitten de feestdagen erop. De oud-voetballer bracht een deel ervan door in Antwerpen. Daar beleefde hij 'echt een gigantische afgang'. "Mijn kop werd helemaal rood."

Na een korte kerstpauze was het voor Kieft weer tijd om aan te sluiten bij zijn eigen podcast. Terwijl er een hoop gedoe was met de NS, wist hij toch zijn reis van Haarlem naar Rotterdam af te leggen. Eenmaal gearriveerd bleek dat hij alleen met schrijver Michel van Egmond zou zijn. René van der Gijp en zaakwaarnemer Rob Jansen waren in geen velden of wegen te bekennen.

"We kunnen onthullen dat jij degene was die het wou laten doorgaan", stipt Van Egmond aan. Daarop lacht Kieft. "Je moet wel een beetje continuïteit houden in een podcast. De mensen verheugen zich er al dagen op natuurlijk", grapt de oud-voetballer.

Gênant moment voor Wim Kieft tijdens feestdagen

In het begin van de podcast KieftJansenEgmondGijp worden de feestdagen besproken. "Ik heb een kostelijke vakantie gehad", stelt Kieft. Hij ging samen met zijn vriendin Suzanne naar Antwerpen na kerst. "Het was heel romantisch", benadrukt hij. "Ik groei steeds meer naar haar toe, vanaf de andere kant wordt geen enkele concessie gedaan", lacht hij.

In België beleefde Kieft naar eigen zeggen 'zo'n afgang'. "We hadden wat ontbeten. Ik sta op en Suzanne was al naar de uitgang gelopen. Ik sta zo half te kijken waar ik liep en sla een arm om Suzanne heen en zeg: 'Ga je mee lieverd'. Het was alleen niet Suzanne... Ik ben bijna opgepakt", zegt Kieft met een grote grijns. "Het was een oudere vrouw, maar ze vond het helemaal niet erg. Ze moest heel erg lachen", aldus Kieft.

Van Egmond wil weten hoe Kieft zich uit die benauwde situatie hielp. "Ik kreeg een hele rode kop, het was echt een gigantische afgang. Voor hetzelfde geld word ik beticht van aanranding", schetst Kieft. Het liep voor de oud-voetballer met een sisser af.