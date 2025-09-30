Oud-voetballer Wim Kieft kampt al een tijdje met knieproblemen, waar hij onlangs aan werd geopereerd. Het zorgt ervoor dat hij aan huis gekluisterd is. Kieft heeft niet het idee dat hij de leukste thuis is.

Kieft krijgt in de podcast KieftJansenEgmondGijp de vraag hoe het met zijn knie gaat. De Europees kampioen van 1988 ging onlangs onder het mis en was bijna een maand afwezig in het wekelijkse praatje met onder anderen René van der Gijp. "Die knie buigt niet zo goed nog, maar geen pijn. Het gaat wel beter, maar je komt tot niks", zegt hij over zijn dagelijks leven.

Bedrukte sfeer in huis

De oud-voetballer is tot krukken veroordeeld. En dat komt de sfeer in huis niet ten goede. "Ik zit heel de dag", vertelt Kieft. "Daar word je chagrijnig van, hè", merkt Van der Gijp op. Dat beaamt Kieft. "Thuis worden ze er ook chagrijnig van, krijg ik zo langzamerhand het idee. Ik voel me eigenlijk te veel in mijn eigen huis", laat hij weten.

"Dat je de hele dag... nee ik ga het niet doen", is Kieft voorzichtig. "Maar het is ook irritant. Je bent in huis, je hebt wat aan je poot. Dat is allemaal wel lullig en dat vindt iedereen ook. Maar het enige wat ik doe, is vanaf de luie stoel met mijn krukken naar de ijskast om iets te pakken. Dan kan ik me voorstellen dat degene in huis denken: daar komt die gast weer aan met die krukken."

Kieft extra bedachtzaam

Het zorgt ervoor dat Kieft de hele tijd in gevecht is met zijn gedachten. "Je bent constant bezig met: wat doe ik, ben ik irritant? Ben ik dat niet. Ben ik leuk, ben ik niet leuk. Ik heb niet de indruk dat ik leuk ben. Dan is het acht uur 's avonds en dan ga je naar bed. Dan heb je niet veel gedaan die hele dag...", verzucht hij. "Je moet kunnen fietsen", vindt Kieft. "Want als je kan fietsen, dan kan je sporten."