Wim Kieft is weer mobiel(er). De oud-topvoetballer kampte met problemen aan zijn kunstknie, waardoor hij een tijd in het verzorgingstehuis zat. Daar maakte hij het nodige mee.

In de vragenronde van KieftJansenEgmondGijp krijgt de net herstelde Europees kampioen van 1988 de vraag hoe hij zijn tijd doorbracht in het verzorgingstehuis. Kieft kreeg een twee boeken van presentator Michel van Egmond, waaronder een die hij zelf onlangs uitbracht. "Jouw mooie nieuwe boek gleed ik zo door heen, moet ik zeggen", schetst Kieft.

"Verder verveling…", erkent de oud-topvoetballer. "Ik wil niks verkeerds zeggen over de mensen daar. Want: goede verzorging, lieve mensen. Maar op een gegeven ogenblik ga je je toch vervelen. Dan is het onvermijdelijk dat je ook andere mensen tegen komt", aldus Kieft.

Kieft vluchtte voor oudere vrouw

"Toen kwam een mevrouw, ik denk dat ze eind 80 was. Die kwam met haar rolstoel naast de mijne zitten en zegt: 'Meneer Kieft, wat vond u nou van het Nederlands elftal tegen Litouwen?'" Het zorgt voor gegniffel bij de anderen aan tafel. "Toen ben ik heel hard weggefietst", geeft Kieft toe. "Ik had daar geen zin in. Ik vond het wel lullig", erkent hij.

"Wat zullen die mensen opgelucht zijn dat hij weg is hè, die Kieft", grapt Van Egmond. "Die mensen gaan in polonaise door de gang, al die rolstoelen aan de kant", beeldt hij zich in. De vragenronde van de podcast sluit met een hoopvol bericht af: Kieft is van plan om er volgende week weer te zijn.

Knieproblemen Kieft

Kieft maakt het goed na zijn medische ingreep. "Alleen een beetje snel vermoeid. Dat komt door die vele antibiotica pilletjes. Als je mij op een luie stoel neerzet, val ik in slaap", vertelde hij in de reguliere aflevering. "Maar met de knie is het goed." Door het fysieke ongemak raakte de oud-voetballer wel 6 à 7 kilogram kwijt.