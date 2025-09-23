Wim Kieft is terug van weggeweest. De Europees kampioen van 1988 kampte met serieuze knieproblemen. Daardoor zat de ex-topvoetballer wekenlang niet in zijn eigen podcast. Deze week maakte Kieft zijn rentree, al gaat het nog niet van een leien dakje.

De terugkeer van Kieft werd met veel bombarie aangekondigd in de podcast KieftJansenEgmondGijp. Presentator Michel van Egmond kondigt hem aan als "de uit de dood herrezen Wim Kieft". "Wat zijn we blij dat je er bent", benadrukt Van Egmond. "Het publiek heeft al een glaasje champagne gedronken op jouw terugkeer. Dat vind ik ook terecht. Zoals we in Den Haag zeggen: the return of the legend."

Van Egmond wil weten of Kieft zich ook een legend voelt. "Hoe is het met je?", vraagt hij. Volgens Kieft gaat het goed. "Alleen een beetje snel vermoeid. Dat komt door die vele antibiotica pilletjes. Als je mij op een luie stoel neerzet, val ik in slaap", schetst hij. "Maar met de knie is het goed."

Kieft is heel wat kilootjes kwijt

Het valt de anderen op dat Kieft flink is afgevallen. "Ik ben denk ik zes à zeven kilo kwijt", erkent hij. "Maar dat mocht ook wel, Wim", plaagt René van der Gijp hem. "Doe nou eens lief voor die jongen", vindt Van Egmond. "Ik kan heel weinig hebben momenteel…", zegt Kieft gekscherend, tot gelach bij de anderen. "Ik heb het wel gemist", vertelt hij over de podcast.

Openhartige Kieft

Terwijl Kieft ontbrak bij de podcast, werd er wel een uitzending met hem uitgezonden bij Casa Beau. Dat was al veel eerder opgenomen. In de aflevering kwam onder meer zijn overleden zus ter sprake. Daar sprak Kieft openhartig over. "Ze is 3,5 jaar ouder en ze is een paar jaar geleden in haar slaap overleden. Dat was echt wel een shock. Wij waren goed met elkaar. We liepen niet de deur plat, maar met name voor m'n moeder was dat een enorme klap", vertelde Kieft.