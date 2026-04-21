Kees Smit krijgt volop lof en wordt gezien als een van de grootste talenten van Nederland. Toch moet het ook allemaal niet te hard gaan met de carrière van de 20-jarige middenvelder, vindt Wim Kieft. "Het zou goed zijn als hij ook even naar de beelden van de Merseyside-derby kijkt", stelt de voormalig topspits in de podcast KieftJansenEgmondGijp.

Kees Smit kent een wervelend jaar bij AZ; hij maakte zijn debuut voor Oranje, heeft een vaste basisplaats in Alkmaar en won afgelopen weekend de beker. Daarmee heeft hij op 20-jarige leeftijd zijn eerste prijs al binnen. Het is niet voor niets dat hij als groot talent wordt gezien en dat alle grote clubs achter hem aanzitten, van Real Madrid en Barcelona tot aan Manchester United.

Talent van Kees Smit

AZ hing al een gigantisch prijskaartje om zijn nek van 60 miljoen euro en vloog een zaakwaarnemer in om hem aan de top van de wereld te slijten. Toch vindt oud-topvoetballer Wim Kieft dat het niet té snel moet gaan voor de Nederlander. "Ik zat zondag naar Everton-Liverpool te kijken, daar was de intensiteit ongeveer hetzelfde als die je bij de bekerfinale zag. De bekerfinale was rennen, rennen en nog eens rennen om het elkaar moeilijk te maken", schetst hij de situatie.

In de kader van de ontwikkeling van Smit denkt Kieft dat het goed is als hij veel lering trekt uit zulke wedstrijden in de Premier League, op het hoogste niveau met de hoogste intensiteit. "Hij zou die wedstrijd moeten zien en begrijpen dat je op dat niveau het niveau van de bekerfinale elke dag aan moet kunnen. Je moet snel handelen. En je moet veel wedstrijden spelen om op dat niveau te komen", stelt Kieft. "Reken maar dat hij zich de pest schrikt als hij in de Premier League terecht komt."

René van der Gijp verdedigt Smit

René van der Gijp grijpt in en maakt een vergelijking. "Wij weten niet hoe zij kijken. Ik heb vaak genoeg gezegd dat als bijvoorbeeld Noa Lang zich gaat vergelijken met die rechtsbuiten van PSG, Doué... Ja, die kerel is 18. Dan kan je beter tegen je vrouw zeggen dat je wat anders gaat doen. Loodgieter Lang ofzo", lacht hij samen met Michel van Egmond.

Vervolgens praten de mannen verder over Smit. "Ja, tuurlijk", zegt van der Gijp. "Ik vind het best een bijzonder ventje, dat had ik bij Joey Veerman en dat soort spelers nooit maar hij heeft wel wat bijzonders", besluit hij.