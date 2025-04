Oud-topvoetbalster Anouk Hoogendijk deelt levenshack: 'Zo heb je meer smaaksensatie'

De voetbalschoenen van Anouk Hoogendijk hangen al een tijdje aan de wilgen. Dus heeft ze tijd voor belangrijkere kwesties. Hoogendijk heeft namelijk dé manier om Pringles te eten.

Op Instagram plaatste Hoogendijk een filmpje van een soort van tutorial. De oud-voetbalster heeft het idee dat de meeste mensen het chipje namelijk verkeerd eten. "Als ik om me heen kijk, zie ik negen van de tien keer dat mensen hem zo in hun mond doen", zegt Hoogendijk, terwijl ze voor doet hoe het dus niet moet. Dat is met de bolling naar boven.

Smaak zit op de bolle kant

"Dat lijkt ook wel logisch, want dat lijkt dan een goede vorm om hem neer te leggen", gaat ze verder. "Maar, alle smaak zit op de bolle kant van het chipje", weet Hoogendijk. "Dus je moet hem omdraaien en zo geniet je er veel meer van en heb je veel meer smaaksensatie. Is gewoon veel lekkerder. Heb ik je overtuigd?", vraagt ze haar 200 duizend volgers.

In de comments volgen wisselende reacties. 'Nu kan ik noot meer Pringles eten zonder erover na te denken', schrijft iemand. Anderen zeggen weer dat ze gewoon een stapel Pringles naar binnen werken. En het Nederlandse account van Heineken reageert: 'Iedereen gaat dit proberen bij de volgende borrel'.

Voetbalcarrière Hoogendijk

Hoogendijk was tussen 2007 en 2017 actief als prof bij clubs als FC Utrecht, Ajax en Arsenal. Ze sloot haar carrière af in Amsterdam. Ook speelde de middenveldster 103 interlands voor de Oranje Leeuwinnen, waarin ze negen keer scoorde. Bij veel van die wedstrijden was Sherida Spitse betrokken, die deze week een historische mijlpaal bereikte.

Na haar actieve carrière ging Hoogendijk aan de slag als analist bij de NOS bij wedstrijden van de Nederlandse voetbalsters. Ook is ze motiverend spreker, wat bij haar video over Pringles goed terug te zien is.