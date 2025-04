Oranje Leeuwinnen mogen dromen van de Olympische Spelen door opvallend besluit

De Oranje Leeuwinnen hebben woensdag goed nieuws gekregen. Het Internationaal Olympisch Comité heeft namelijk besloten om het voetbaltoernooi bij de vrouwen uit te breiden. Die beslissing gaat echter ten koste van het mannentoernooi en dat heeft gevolgen voor Jong Oranje.

Aan het voetbaltoernooi voor vrouwen doen op de Olympische Spelen van Los Angeles in 2028 zestien teams mee en dat zijn er vier meer dan in Parijs afgelopen zomer. Dat heeft het bestuur van het Internationaal Olympisch Comité (IOC) besloten. De uitbreiding gaat ten koste van het toernooi van de mannen waarin plaats is voor twaalf landenteams in plaats van zestien.

Wereldvoetbalbond FIFA had afgelopen najaar voorgesteld in LA beide toernooien uit zestien teams te laten bestaan, maar gezien de limiet aan het aantal deelnemende sporters wees het IOC een uitbreiding af. Daarop werd in overleg met de FIFA besloten meer vrouwenteams dan mannenteams te laten deelnemen. "Dit weerspiegelt de groei van het vrouwenvoetbal over de hele wereld", zei IOC-sportdirecteur Kit McConnell in een persbericht.

Oranje Leeuwinnen

De uitbreiding is goed nieuws voor de Oranje Leeuwinnen, want het zou zomaar kunnen dat een van de vier nieuwe plekken naar Europa gaat. Dat kan het voor Nederland makkelijker maken om door de kwalificatie heen te komen. De exacte verdeling van de tickets per continent wordt later bekend.

Aan de Spelen in Parijs mochten drie Europese landen meedoen. Oranje was heel dichtbij, maar verloor de beslissende wedstrijd uiteindelijk van Duitsland. Nederland deed bij de vrouwen alleen in 2021 mee. De Leeuwinnen vlogen er in Tokio na strafschoppe uit tegen de Verenigde Staten.

Mannen

Het mannentoernooi blijft alleen toegankelijk voor voetballers onder 23 jaar met per land drie dispensatiespelers die ouder mogen zijn. Doordat er maar ruimte is voor twaalf teams wordt het voor Jong Oranje moeilijker om mee te doen. Nederland deed bij de mannen voor het laatst mee in 2008.

Andere sporten

Ook in andere sporten zijn er veranderingen. Bij waterpolo wordt het aantal vrouwenteams uitgebreid, in dit geval van tien naar twaalf, en gelijkgetrokken met de mannen. Waterpolo voor vrouwen stond pas sinds de Spelen van Sydney 2000 op het programma, toen met zes ploegen. In 2008 in Beijing veroverden de Nederlandse waterpolosters het goud in een toernooi met acht landen. Vanaf de Spelen van Tokio (2021) werden dat er tien.

Het IOC besloot ook het aantal teams in het 3x3-basketbal zowel bij de mannen als de vrouwen uit te breiden van acht naar twaalf. Nederland pakte in die sport vorig jaar een gouden medaille bij de mannen.