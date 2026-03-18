Oud-wielrenner Rohan Dennis heeft de woede op zijn hals gehaald van veel mensen op sociale media. De Australiër plaatste een foto op Instagram met een discutabele bijtekst. Dennis kreeg in 2025 een voorwaardelijke celstraf van twee jaar voor het doodrijden van zijn vrouw.

Het ongeval gebeurde eind 2023 nabij hun huis in Adelaide na een ruzie. De 35-jarige wielrenner had eerder al deels schuld bekend voor het veroorzaken van een situatie waarin iemand gewond kon raken. Daarop had het Openbaar Ministerie de overige aanklachten laten vallen, meldden Australische media. De rechter zei ook dat Dennis verantwoordelijkheid voor zijn daden had genomen en volledig had meegewerkt.

Geen straf voor Rohan Dennis

Dennis kwam na het ongeval vast te zitten, maar mocht al snel op borgtocht weer vrij. De 35-jarige tweevoudig wereldkampioen tijdrijden, ook winnaar van ritten in de Ronde van Spanje en de Tour de France, kreeg twee kinderen met Hoskins. Ze waren sinds 2018 getrouwd. De eind 2023 gestopte renner reed zijn laatste twee seizoenen voor Jumbo-Visma.

Vreemde foto op Instagram

Iets meer dan twee jaar na het vreselijke voorval plaatste Dennis een foto op Instagram van zijn auto. Op de beelden is een gewassen Porsche van hem te zien. "Wat een absoluut wapen", schrijft de Australische ex-wielrenner daarbij. Het nummer Fancy $hit van CID en Taylr Renee was erbij gezet ter begeleiding.

Hoewel hij reacties had beperkt, leidde de post snel tot negatieve reacties. Peter Stuart, medeoprichter van Velora Cycling, reageerde op X: "Dit is echt niet cool om te posten van Rohan Dennis..." In dezelfde lijn vond Magnus Drivenes, wielerexpert van het Noorse TV 2 Sport, dat "de woordkeuze van Rohan Dennis nogal ongepast is..."