Oud-wielerkampioen hoort straf na dodelijke aanrijding van zijn eigen vrouw

Voormalig wielrenner Rohan Dennis uit Australië heeft vandaag in de rechtbank zijn straf te horen gekregen voor de dodelijke aanrijding van zijn echtgenote, Melissa Hoskins, in 2023. Het gebeurde in de buurt van hun huis in Adelaide na een ruzie.

In december werd de Australiër opgepakt voor het doodrijden van zijn vrouw met een pick-uptruck voor hun huis. De voormalig profrenster Hoskins overleed later in het ziekenhuis aan haar verwondingen.

Voorwaardelijke celstraf

Dennis heeft een voorwaardelijke celstraf van twee jaar gekregen. Het ongeval gebeurde eind 2023 nabij hun huis in Adelaide na een ruzie. De 34-jarige wielrenner had eerder al deels schuld bekend voor het veroorzaken van een situatie waarin iemand gewond kon raken. Daarop had het Openbaar Ministerie de overige aanklachten laten vallen, meldden Australische media. De rechter zei ook dat Dennis verantwoordelijkheid voor zijn daden had genomen en volledig had meegewerkt.

Dennis kwam na het ongeval vast te zitten, maar mocht al snel op borgtocht weer vrij. Hij stond ruim een jaar geleden voor het eerst voor de rechter. De oud-renner deed in de eerste zitting een beroep op zijn zwijgrecht. De aanklagers vroegen om meer tijd, zodat de politie een grote reconstructie van het ongeval kan voltooien. Dat verzoek werd goedgekeurd door de magistraat.

De 34-jarige tweevoudig wereldkampioen tijdrijden, ook winnaar van ritten in de Ronde van Spanje en de Tour de France, kreeg twee kinderen met Hoskins. Ze waren sinds 2018 getrouwd. De eind 2023 gestopte renner reed zijn laatste twee seizoenen voor Jumbo-Visma.