Andy van der Meijde en zijn vrouw gaan alweer verhuizen. Het realitystel is van plan hun in 2024 gekochte droomhuis alweer van de hand te doen. Daarop hopen Andy en Melisa flinke winst te maken.

In september 2024 tikte het stel nog 1,325 miljoen euro af voor het de villa in Apeldoorn. Daarbij sloten ze een hypotheek af van 1,356 miljoen euro. Van der Meijde en zijn vrouw zijn van plan om ruim een half miljoen euro in de plus te komen, want inmiddels staat de ruime woning voor 1,8 miljoen euro op de markt. Dat meldt Bekende Buren.

Van der Meijde en Melisa waren eerde troste bezitters van een landhuis in Beemte-Broekland. Die verkochten ze voor liefst 2 miljoen euro, terwijl ze er in 2019 825.000 euro voor betaalden. Dat onderkomen had een woonoppervlak van 378 vierkante meter, terwijl het perceel 13.282 vierkante meter groot was.

Van der Meijde zet huis te koop

Het nieuwe huis is te zien in de realityserie Andy & Melisa. Waarom ze besloten hebben om hun villa te koop te zetten, is niet bekend. Dit onderkomen is net wat groter dan het vorige qua woonoppervlakte: 393 vierkante meter. Het verborgen pareltje is het souterrain. Daartoe behoren een verwarmd binnenzwembad met tegenstroominstallatie, een hamam, een sauna en douche-en kleedruimte.

Van der Meijde werd bekend als voetballer, maar timmert inmiddels aan de weg als tv-persoonlijkheid. Hij heeft samen met zijn vrouw een eigen realityserie en ook met Gordon maakt de oud-prof een programma. In Andy & Melisa krijgen kijkers de ware Van der Meijde te zien. "Ik ben gewoon wie ik ben. Als je het niet leuk vindt, dan moet je het maar afzetten. Dat is heel simpel", zei hij onlangs.

In het nieuwste seizoen staan de puberende kinderen centraal. "Het is moeilijk deze periode. Grote mond, niet luisteren, veel op de telefoon, hele dag tikkies sturen. 'Papa mag ik dit, papa mag ik dat'", somde hij de ellende op.