Andy van der Meijde is van profvoetballer naar tv-persoonlijkheid gegaan. Woensdag ging een nieuw seizoen van zijn eigen realityshow in prèmiere. Daarin speelt ook zijn grote gezin een belangrijke rol. "We zijn allemaal jong geweest..."

Van der Meijde kreeg vijf dochters verdeeld over drie vrouwen. Twee met een Italiaanse, één met een Britse en twee met zijn huidige partner Melisa Schaufeli. Zij had al een zoon uit een eerdere relatie, waardoor het aantal kinderen op zes komt. Met de twee dochters uit Italië had de oud-voetballer van onder meer Ajax en Inter eerst geen al te beste band, maar dat is de laatste jaren veranderd.

Drukte van jewelste

Van der Meijde heeft zijn handen vol aan zijn puberende kinderen. "Ik heb de eerste twee afleveringen al gezien en het is wel hilarisch", promootte Van der Meijde zijn eigen realityshow op Radio 10. "Ik was heel moe na de eerste uitzending. Ik was aan het kijken en werd er gewoon moe van, zoveel gebeurde er", zei hij gekscherend.

Van der Meijde heeft er geen probleem mee dat mensen een kijkje in zijn leven kunnen krijgen. Wat anders is ten opzichte van de vorige keer is dat zijn dochters nu wat ouder zijn. "Die zijn aan het puberen, dat is echt wel een probleem. Mensen die thuis een puber hebben rondlopen zitten echt met hun handen in het haar."

Puberende tieners

Dat is voor Van der Meijde met zijn kale gevel niet het geval. Toch ondervindt hij problemen van zijn puberende dochters. "Het is moeilijk deze periode. Grote mond, niet luisteren, veel op de telefoon, hele dag tikkies sturen. 'Papa mag ik dit, papa mag ik dat'", somde hij de ellende op.

Het grootste probleem zijn echter de vriendjes die om de hoek komen kijken. "Daar ben ik niet zo van. Kijk, we zijn allemaal jong geweest...", lachte hij als een boer met kiespijn. Potentiële schoonzonen zijn alvast gewaarschuwd bij binnenkomst: "Dan ligt er een shotgun op tafel, hahaha."

Andy & Melisa

Zijn nieuwe realitshow is te zien op Videoland. Van der Meijde schaamt zich niet voor de beelden die te zien zijn. "Ik ben gewoon wie ik ben. Als je het niet leuk vindt, dan moet je het maar afzetten. Dat is heel simpel."