Vinicius Junior heeft terwijl hij op reis was materiële schade opgelopen. De ster van Real Madrid en het Braziliaanse nationale elftal zag een deel van zijn villa in rook opgaan. De brand ontstond door elektrische problemen.

Volgens Marca begon de brand in de sauna in de kelder van het huis, die volledig is verwoest. De brandweer werd rond 11:00 uur gealarmeerd en kwam snel ter plaatse. Toen had de politie al een groot deel van de brand onder controle. De brandweer slaagde erin de vlammen te doven en de getroffen kamers te ventileren.

De rook verspreidde zich over twee verdiepingen van de villa, gelegen in La Moraleja in Alcobendas op 20 kilometer van Madrid. Er vielen geen gewonden of slachtoffers van rookvergiftiging. De eerste hypotheses wijzen op een elektrisch defect als waarschijnlijke oorzaak van de brand. De brandweer verliet de locatie rond het middaguur, nadat de situatie onder controle was.

Vinicius op pad met nationale ploeg

Vinicius Junior was niet aanwezig op de locatie toen de brand uitbrak. De Braziliaan bevindt zich momenteel in Seoul voor interlandverplichtingen met zijn nationale team. Brazilië speelt in deze interlandperiode twee vriendschappelijke wedstrijden, tegen Zuid-Korea en Japan.

Onderhandelingen over nieuw contract

De nummer 2 van de Gouden Bal van 2024 is nog altijd in onderhandeling met Real Madrid over een nieuw contract. Vinicius wil 25 miljoen euro netto per jaar, maar die eisen vindt clubpresident Florentina Perez te gortig. Vinicius heeft een enorme afkoopclausule van één miljard euro, maar de clubleiding is bereid om aanbiedingen voor hem te overwegen als zijn salariseisen ongewijzigd blijven.

De Braziliaan werd in de zomer van 2018 voor 45 miljoen euro overgenomen van Flamengo. Sindsdien won hij drie keer La Liga, twee keer de Champions League, twee keer de Europese Supercup, één keer de Spaanse beker, drie keer de Spaanse Supercup en twee keer het WK voor clubs. Tot nu toe heeft Vinicius Junior 332 optredens gehad, waarin hij 111 doelpunten scoorde en 87 assists gaf voor Real Madrid.

