De Spaanse club Valencia beschuldigt Netflix van 'vervalsing' in de documentaire over Real Madrid-ster Vinicius Junior. In ondertitelde beelden is te zien dat fans van de club racistische leuzen roepen naar Vinicius. Onjuist volgens Valancia. De club eist 'herstel van eer'.

Valencia start een juridische oorlog wegens Vinicius. De club heeft een rechtszaak aangespannen tegen productiehuis Conspiraçao Filmes (de producent van de documentaire) en Netflix. De reden: 'vervalsing' in de documentaire 'Baila, Vini' (Dans, Vini), gewijd aan de aanvaller van Real Madrid.

Valencia eist 'herstel van eer' en schadevergoeding

De Spaanse krant Marca meldt dat deze stap is gezet 'na maanden van onderzoek en vergeefse pogingen om een publieke rectificatie te verkrijgen'. De clubleiding vindt dat de documentaire ondertitelde beelden toont die de werkelijkheid verdraaien en het imago van Valencia en haar fans ernstig schaden.

Valencia eist 'herstel van eer' en 'verwijdering van de ondertitelde beelden uit de documentaire', die beweren dat fans 'aap, aap' naar Vinicius riepen in plaats van 'idioot' of domoor'. Daarnaast vraagt de club om een financiële schadevergoeding.

Ook de Spaanse Nationale Politiebond eist rectificatie

Valencia is niet de enige die rectificatie van de documentaire eist. JUPOL, de grootste vakbond van de Nationale Politie in Spanje, heeft een verklaring uitgegeven waarin zij 'haar krachtige afwijzing uitspreekt van de verdenking van racisme in de recent uitgebrachte Netflix-documentaire over Real Madrid-speler'. De professionaliteit en neutraliteit van de Nationale Politieagenten zou hierdoor in twijfel getrokken worden.

'Als zij niet stoppen, stop ik'

Het incident waarnaar de documentaire over Vinicius verwijst, vond plaats in mei 2023, tijdens een wedstrijd tussen Valencia en Real Madrid. De Braziliaan ruziede al in de rust met scheidsrechter Ricardo de Burgos, zeggende dat hij herhaaldelijk als 'mono' (aap) werd uitgemaakt door de supporters.

Tegen het einde van de wedstrijd wees Vinicius de scheidsrechter precies de personen aan, die hem vanaf de tribune zouden hebben beledigd. ''Als zij niet stoppen, stop ik. Ik weiger nog te spelen'', zou de aanvaller volgens Marca hebben gezegd.

Uiteindelijk werd Vinicius zelf uit het veld gestuurd, in de zevende minuut van de blessuretijd. Hij werd van achteren bij de keel gegrepen door Valencia-speler Hugo Duro, worstelde zich los en sloeg Duro met de hand in het gezicht. Zowel de scheidsrechter als de VAR zagen alleen de reactie van de Zuid-Amerikaan, die uiteindelijk een rode kaart ontving.

