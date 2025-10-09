Cristiano Ronaldo ziet er altijd picobello uit. De veertigjarige stervoetballer besteedt veel tijd en aandacht aan zijn uiterlijk en verbindt zijn naam dan ook graag aan verzorgings- en beautyproducten. In Saoedi-Arabië opende hij recent zijn vijftiende haarkliniek, waarbij hij zich uitsprak over een taboe bij mannen.

Haartransplanties in het Midden Oosten worden steeds vaker verbonden aan de naam van Ronaldo, omdat hij de ene na de andere kliniek opent om mannen te helpen die kaal worden of zijn. Voor Ronaldo zelf is zijn haar van levensbelang. "Ik zou niet dezelfde Cristiano zijn zonder haar", zei hij tegen Loud FM. "Ik vind dat je er met haar gewoon beter uitzien en meer zelfvertrouwen hebt."

Taboe

Ronaldo benadrukt dat het 'zijn mening' is dat hij mensen met haar er beter uitzien dan zonder. "Maar veel mensen geven er niets om of ze haar hebben of niet." Toch merkt hij dat het onderwerp nog altijd een taboe is. Hij hoopt met zijn openheid en het openen van al die haarklinieken dat het bespreekbaar wordt en laagdrempeliger. "Het verschilt niet zo veel van een bezoek aan de tandarts voor een controle. Ik vind het een belangrijk onderwerp om bespreekbaar te maken."

Topsporter Ronaldo

Ronaldo speelt op zijn veertigste nog altijd profvoetbal. Hij is dé publiekstrekker in het voetbal van Saoedi-Arabië, daar speelt hij voor Al-Nassr. Hij wordt ook nog altijd opgeroepen voor de nationale ploeg van Portugal. Met zijn land won hij eerder dit jaar nog de Nations League. Portugal zit momenteel in de WK-kwalificatie voor het eindtoernooi van volgend jaar zomer in de Verenigde Staten, Mexico en Canada.

Bruiloft op komst

Ronaldo heeft zijn vriendin Georgina Rodriguez recent ten huwelijk gevraagd en gaat dus met haar trouwen. Samen met haar kreeg Ronaldo twee kinderen: Alana en Bella. Laatstgenoemde is onderdeel van een tweeling, maar haar broertje Angel overleefde de zwangerschap niet. Ronaldo heeft via surrogaat ook nog twee kinderen (Eva Maria en Mateo), die hij kreeg toen hij Rodriguez net had leren kennen. Uit een eerdere relatie kwam zoon Cristiano, die in de voetsporen van zijn vader treedt als profvoetballer. Voor de aanstaande bruiloft zal Ronaldo er weer tiptop uit willen zien.