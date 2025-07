Een simpel bezoek aan een bekend heiligdom in Portugal zorgde afgelopen dagen voor flink wat opschudding rondom Georgina Rodríguez, de partner van Cristiano Ronaldo. Haar outfit tijdens dit bezoek viel namelijk bij veel volgers niet in de smaak. De vraag die opkwam: was haar kleding wel gepast voor zo’n plek?

Rodríguez verscheen bij het Mariaheiligdom van Fátima, een plek waar jaarlijks miljoenen mensen samenkomen om te bidden en tot zichzelf te komen. Met een boeket witte rozen in haar hand legde ze deze neer bij het altaar. Wat bedoeld was als een rustig en respectvol moment, leidde al snel tot veel discussie. Niet over het bezoek zelf, maar over haar kledingkeuze.

Ophef over kledingkeuze bij heiligdom

Rodríguez droeg een lange witte jurk met bloemenpatroon, een diep decolleté, zijsplitten en een half-transparante stof. Ze combineerde dit met sandalen met een dikke zool en een designertas. Maar het meest opvallend was ongetwijfeld haar baseballpet, die leidde tot heftige reacties onder haar volgers.

Velen vonden haar outfit te bloot en ongepast voor zo’n heilige plek. "Sorry, maar serieus: je outfit was helemaal niet goed. Een pet dragen, een doorzichtige jurk, blote schouders en een dure tas meenemen naar een heilige plek. Dat is gewoon super ongepast", schreef een kritische volger. Anderen benadrukten het belang van het bedekken van schouders en knieën uit respect voor de traditie van het heiligdom. Voor hen horen deze ongeschreven regels erbij tijdens een bedevaart.

Opnieuw in de schijnwerpers met gewaagde looks

Toch waren er ook mensen die Rodríguez juist verdedigden. Zij benadrukten dat geloof iets persoonlijks is en dat je niet altijd streng vast moet houden aan kledingvoorschriften. Respect gaat volgens hen vooral over wat je van binnen voelt, niet zozeer om wat je draagt. Rodríguez zelf heeft nog niet gereageerd op de kritiek.

Het is niet de eerste keer dat Rodríguez de aandacht trekt met gewaagde kleding. Eerder stond ze nog in de spotlights met een opvallende fotoshoot voor het modemerk Guess, waarbij zelfs de winterlijn van het merk allesbehalve ingetogen was.

Rivaliteit tussen Ronaldo en Messi blijft boeien

Terwijl Rodríguez regelmatig met opvallende outfits de aandacht trekt, blijft Ronaldo de voetbalwereld bezig houden. Onlangs verloor hij een record aan Lionel Messi, die met 764 doelpunten (exclusief penalty’s) nu net boven Ronaldo staat, die er 763 heeft. Toch blijft Ronaldo met in totaal 938 doelpunten inclusief strafschoppen de meest scorende speler aller tijden.

Ondanks dat Ronaldo inmiddels 40 jaar is, speelt hij nog steeds bij Al-Nassr in Saoedi-Arabië en bewijst hij nog week in week uit zijn waarde.