Georgina Rodriguez (vriendin Cristiano Ronaldo) heeft miljoenen binnen en laat fans teleurgesteld achter

Fans van Georgina Rodriguez, de vriendin van voetballer Cristiano Ronaldo, zullen haar niet meer zo vaak zien als voorheen. De 31-jarige gaat na hard werken meer tijd voor zichzelf nemen. "Het was mijn grootste project ooit."

De Spaans-Argentijnse gaat stoppen met haar reality-show op Netflix: I am Georgina. Na drie seizoenen vindt ze het tijd voor een einde van de serie, waarin ze een inkijkje gaf in haar luxe leven met de superster van Al-Nassr.

22 miljoen dollar

Ze woont samen met Ronaldo en hun kinderen in Saoedi-Arabië. Haar leven was te zien over de hele wereld en de serie stond in de top tien in 46 landen. Die geweldige kijkcijfers leverden haar ook een hoop geld op. Ze zou wel 22 miljoen dollar hebben verdiend met de realityshow.

Daar heeft ze hard voor moeten werken. Rodriguez was namelijk niet alleen de ster van de show, maar ze produceerde die ook zelf. Ze sprak met Vogue Arabia over die taak. "Het was een van de belangrijkste, meest professionele ervaringen in mijn leven waar ik heel veel plezier aan heb beleefd."

"Het was veel werk en kostte me een hoop moeite", vervolgt ze. "Het gaf me de kans om de 'echte ik' te laten zien aan de wereld." Nu vind ze het mooi geweest en onthult ze dat er geen nieuw seizoen op de planning staat.

Rodriguez en Ronaldo zijn sinds 2016 samen. Ze ontmoetten elkaar in een Gucci-winkel waar het model werkte. Ze kregen drie kinderen samen. De Portugees had al drie kinderen van andere vrouwen.

Yolanthe Cabau

Fans van reality-series hoeven niet lang te treuren. Rodriguez krijgt namelijk een waardige opvolgster in de vorm van Yolanthe Cabau. De ex-vrouw van oud-topvoetballer Wesley Sneijder zal haar levensstijl in Los Angeles als actrice en onderneemster laten zien in een eigen serie: Yolanthe. Die is vanag 18 juni te zien op Netflix.

Ook Sneijder en hun zoontje Xess Xava zullen een rol spelen in de show. Het gezin heeft nog steeds een goede band met elkaar. De voormalig Oranje-international liet onlangs nog weten dat hij Yolanthe nog steeds mist, maar haar elke dag spreekt.