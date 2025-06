Cristiano Ronaldo is al jarenlang gelukkig met zijn geliefde Georgina Rodriguez. Het koppel maakte in 2016 hun relatie wereldkundig nadat ze elkaar daarvoor voor het eerst hadden ontmoet. Dat zou zijn gebeurt in de Gucci-winkel waar Rodriguez destijds werkte, maar volgens een oud-collega zit de vork anders in de steel.

Ronaldo, die deze week een nieuw megacontract tekende bij Al-Nassr, en Rodriguez leerden elkaar volgens Pablo Bone namelijk kennen in een nachtclub. Hij beweert dat de twee elkaar voor het eerst zagen in Opium, een populaire discotheek in Madrid. Destijds was Ronaldo nog succesvol voetballer bij Real Madrid.

Bone deed die uitspraken in 2023, maar het verhaal wordt na het nieuwe contractnieuws van Ronaldo weer opgerakeld. De oud-collega van Ronaldo's geliefde beweert zelfs dat Rodriguez' baan bij Gucci later pas werd geregeld om het verhaal geloofwaardiger te maken. Het PR-team van Ronaldo zou namelijk hebben geprobeerd er een mooier verhaal van te maken. Dan zou een ontmoeting in een winkel passender zijn dan dat ze elkaar in een discotheek troffen.

Bekend verhaal zou dus niet kloppen

Volgens Bone klopt de bekende versie van het verhaal dus niet. Ronaldo zou destijds zijn gaan winkelen en in de winkel de Argentijnse tegen het lijf zijn gelopen. De oud-collega van Rodriguez spreekt dat tegen.

Gelukkig in Saoedi-Arabië

Ronaldo en Rodriguez zijn hoe dan ook sinds 2016 gelukkig samen. Inmiddels wonen ze in Saoedi-Arabië. Ronaldo tekende eind 2022 bij het steenrijke Al-Nassr. Daarvoor speelde hij voor achtereenvolgens Sporting Lissabon, Manchester United, Real Madrid, Juventus en weer Manchester United. Bij die club vertrok hij na ruzie met Erik ten Hag.

Moeder van drie kinderen

De negen jaar jongere partner van Ronaldo zit ook niet stil. Zo verscheen er enkele jaren geleden een boek en een Netflix-serie, waarvoor ze schreef en produceerde. Ronaldo is de vader van zes kinderen, waarvan er er drie bij Rodriguez werden verwekt. In 2017 werd Alana Martina geboren, in april 2022 volgde een tweeling. Daarvan overleed echter het jongetje Angel. Het meisje Bella Esmeralda werd gelukkig wel in goede gezondheid geboren.

Daarnaast had Ronaldo al drie kinderen bij andere vrouwen. Van Cristiano Junior en de tweeling Eva Maria en Mateo is echter onduidelijk wie de biologische moeder is.