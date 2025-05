Persoonlijk drama stuwt topbasketballer (36) naar opvallende carrière

NBA-ster Russell Westbrook staat bekend om zijn verrassende en onvoorspelbare acties, zowel op als naast het veld. Maar nu gaat de Amerikaanse topsporter een wel heel vreemde weg in. Hij duikt in de uitvaartbranche, mede door persoonlijk trauma.

Topbasketballer Russell Westbrook lanceert "Eazevel", een nieuwe startup die met behulp van kunstmatige intelligentie de planning van begrafenissen wil vereenvoudigen. Westbrook richtte het bedrijf op samen met zijn oude vriend en zakenpartner Donnell Beverly Jr. en voormalig NBA All-Star Kemba Walker.

Topcarrière

De 36-jarige Westbrook speelt nog altijd bij de Denver Nuggets. Hij werd wereld- en olympisch kampioen en werd in 2017 uitgeroepen tot waardevolste speler van de NBA. Ook is hij tweevoudig topscorer van de Amerikaanse competitie en werd hij daarna ook drie keer assistkoning. Westbrook werd meerdere keren opgenomen in het All Star-team, maar zijn laatste keer was in 2020.

"Eazevel" biedt hulp bij alles, van het versturen van rouwkaarten en het invullen van papierwerk tot het afsluiten van social media-accounts en het stopzetten van nutsvoorzieningen (gas, water, licht, internet). Het doel is om de emotionele en logistieke last te verlichten die families vaak ervaren na een verlies.

Idee ontstaan uit persoonlijk drama

Westbrook en Beverly waren tieners toen hun goede vriend en teamgenoot Khelcey Barrs III plotseling overleed. Westbrook draagt nog steeds de initialen "KB3" op zijn schoenen ter nagedachtenis. Jaren later, toen Beverly beide ouders verloor, kreeg hij te maken met de stress en chaos van het regelen van een begrafenis. Deze ervaring leidde tot de oprichting van "Eazevel", een platform dat de efficiëntie van AI combineert met een persoonlijke aanpak.

Getest door 1000 families

Het platform is al door meer dan 1000 families getest. Het team achter Eazevel werkt aan partnerships in de financiële en verzekeringssector, terwijl de service voor gebruikers gratis blijft. Hun spraakgestuurde AI-agent kan zelfs namens de familie contact opnemen met uitvaartcentra, een stap richting een volledige transformatie van de manier waarop de wereld met dit delicate onderwerp omgaat.