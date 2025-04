Vermogen van basketballegende Shaquille O'Neal schiet door het dak, Amerikaan verdient geld met 'bijna alles'

Gezien het feit dat veel NBA-profs blut zijn kort na hun carrière, is Shaquille O'Neal een van de weinigen die buiten het veld succesvol is gebleven. Zijn vermogen wordt geschat op maar liefst 400 miljoen dollar.

Naast zijn indrukwekkende basketbalcarrière, is Shaquille O'Neal ook actief geweest als acteur, zanger, filmproducent, scenarioschrijver, sportcommentator, rapper, hulpsheriff en vastgoedhandelaar. Maar wist je dat hij ook aandelen heeft in al deze bekende bedrijven?

Shaquille O'Neal ontvangt dankzij LeBron James unieke monstertruck waar zelfs Elon Musk jaloers op is Shaquille O'Neal heeft met zijn 2,16 meter niet de luxe om iedere auto te rijden. Gelukkig heeft de NBA-legende wel centen genoeg om iets moois te laten maken. Dat deed hij dan ook. O'Neal liet zich inspireren door LeBron James en nam een Tesla Cyberbeast, die hij flink onder handen liet nemen.

Platinum

Zijn debuutalbum ging meer dan een miljoen keer over de toonbank en behaalde platinum status. Hij heeft zelfs een eigen kinderboekenreeks, waarin hijzelf de hoofdrol speelt. Ooit wees hij een deal met Starbucks af omdat het hem "niet leuk genoeg" leek.

Pizza's en pretzels

Shaquille O'Neal is eigenaar van negen Papa John's-pizzeria's, verspreid over de Verenigde Staten. Ook heeft de topsporter zijn vingers in het pretzeldeeg zitten: hij heeft een belang in maar liefst zeventien vestigingen van Auntie Anne's, een Amerikaanse pretzelketen die in 1988 werd opgericht.

Hamburgers van Five Guys

De voormalig NBA-ster heeft ook een aandeel in Five Guys, de Amerikaanse fastfoodketen bekend om zijn hamburgers, hotdogs en friet. Shaq bezit maar liefst 155 van deze restaurants, verspreid over heel Amerika.

Veertig sportscholen en 150 autowasserettes

O'Neal is ook actief in de fitnessbranche met zijn keten "24 Hour Fitness". Om precies te zijn: hij is eigenaar van veertig sportscholen binnen deze franchise. Bovendien bezit Shaq ook nog eens een filiaal van Krispy Kreme, de bekende donutketen, én 150 autowasserettes. Zonder twijfel de succesvolste basketballer ná zijn carrière.

Rijke carrière

De 53-jarige ex-basketballer is liefst 2,16 meter lang en kende een rijke topsportcarrière. Hij werd liefst vier keer kampioen van de NBA. In zijn bijna twintig jaar durende loopbaan in de Amerikaanse topcompetitie speelde hij voor Orlando Magic, Los Angeles Lakers, Miami Heat, Phoenix Suns, Cleveland Cavaliers en Boston Celtics, waar hij in 2011 stopte. In 2000 werd hij uitgeroepen tot MVP (meest waardevolle speler) van de NBA.