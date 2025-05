Einde carrière van 'koning' LeBron James? 'Ik ga met mezelf in gesprek'

LeBron James is voor het tweede jaar op rij vroegtijdig uitgeschakeld in de play-offs van de NBA. De legendarische basketballer vloog er met zijn LA Lakers al in de eerste ronde uit, nadat Minnesota Timberwolves weer te sterk was. De cijfers spreken voor zich na de 'best-of-five': 4-1 voor de ploeg uit Minnesota. Speculaties over einde carrière van de 'koning' steken nu echt de kop op.

LeBron James scoorde 22 punten, pakte zeven rebounds en gaf zes assists. Na de wedstrijd werd de 'King' gevraagd of hij klaar is voor een nieuw seizoen en wanneer hij ermee stopt.

'Met mezelf in gesprek'

"Daar heb ik geen antwoord op. Ik ga met mijn vrouw, familie en mijn ondersteuningsteam zitten... Ik ga met mezelf in gesprek over hoe lang ik nog wil blijven spelen. We zullen zien," aldus LeBron James. Lebron wordt in december 41 jaar en volgend seizoen zou zijn 23e seizoen in de NBA zijn. Hij werd op 18-jarige leeftijd gedraft.

Zoon Bronny

Viervoudig NBA-kampioen James doorbrak dit seizoen als eerste de grens van 50.000 punten en werd na Michael Jordan de tweede speler die als 40-jarige minstens 40 punten maakte in een duel. Maar zijn hoogtepunt was "verreweg" het samenspelen met zijn zoon Bronny, waar hij al lang van droomde. "Dat maakte dit jaar een van de beste uit mijn leven."

'Ik ben teleurgesteld'

Lakers-coach Darvin Ham blikte terug op het seizoen na de teleurstellende uitschakeling tegen Minnesota. "Er is altijd een mix van teleurstelling en dankbaarheid. Ik ben zeker teleurgesteld, dit is niet hoe ik het me met dit team had voorgesteld - dat ik na een nederlaag in de eerste ronde van de play-offs met ze moet gaan praten," zei Ham na de wedstrijd.

Hij zei dat de Lakers er goed uitzagen in het vierde kwart, maar dat gemiste schoten het verschil maakten. "We speelden een geweldig vierde kwart. We schoten alleen niet raak," legde de coach uit, maar feit is dat de Lakers geen enkel vierde kwart hebben gewonnen in deze vijf wedstrijden. Na zijn eerste seizoen als coach van de Lakers gaf Ham toe dat er veel ruimte voor verbetering is en dat hij niet tevreden is over hoe het seizoen is verlopen.

'Ik weet dat ik beter kan'

"Ik weet dat ik beter kan en ik weet dat ik beter zal zijn. Ik hoef niet per se tevreden te zijn over hoe het jaar is verlopen. Dat betekent niet dat ik niet trots ben op wat de groep heeft bereikt," concludeerde Ham.