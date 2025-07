Bij Conor McGregor is een relletje nooit ver weg. Deze keer wordt de veelbesproken Ier ervan beschuldigd naaktfoto's te hebben gestuurd naar een rapper. Zij openbaarde die op sociale media, maar McGregor reageerde daar behoorlijk luchtig op.

De in opspraak geraakte UFC-vechter Conor McGregor, die onlangs nog een man knock-out sloeg in een nachtclub, is opnieuw het middelpunt van een schandaal. Rapper Azealia Banks publiceerde naaktfoto's, waarvan ze beweert dat McGregor ze ongevraagd naar haar heeft gestuurd.

Feliciteert zichzelf te midden van schandaal

De beschuldigingen van Banks komen nadat McGregor, die sinds augustus 2020 verloofd is met Dee Devlin, afgelopen weekend intiem werd gespot met een onbekende vrouw in bikini op een strand in Florida. De vechter lijkt zich echter weinig aan te trekken van de controverse, aangezien hij er op sociale media met geen woord over rept.

In plaats daarvan feliciteerde hij zichzelf maandagavond via X (voorheen Twitter) met zijn verjaardag. McGregor vierde op 14 juli zijn 37e levensjaar. "Fijne verjaardag voor mij", schreef de topvechter.

Schokkende foto's van geslachtsdeel en beledigingen

Eerder die dag publiceerde Banks, bekend om haar felle online confrontaties, twee schokkende foto's die McGregor naar verluidt naakt voor een spiegel tonen. Ze beweert dat hij de foto's rechtstreeks via X-berichten heeft gestuurd, ondanks dat ze hem niet volgt. "Hoe kun je een dickpic sturen en me vervolgens bedreigen als ik er iets over zeg?", schreef ze bij screenshots van hun woordenwisseling.

Azealia Banks exposes Conor McGregor over explicit messages and photos 🤳🏻 😱#AzealiaBanks #ConorMcGregor pic.twitter.com/7OV1yui6qj — Sportskeeda MMA (@sportskeedaMMA) July 14, 2025

Ze vervolgde: "Hoe denk je dat je me serieus gaat lastigvallen met je "boerse lul" en me dan dwingen om te zwijgen??? Lieverd... probeer je geen president van Ierland te worden? Wat is er met je aan de hand man? Smeer wat zonnebrandcrème op je huid, Jezus."

Foto's verstuurd en vervolgens verwijderd

Naast de vermeende naaktfoto's tonen de screenshots een bericht van een account waarvan wordt aangenomen dat het van McGregor is. "Wees geen rat, want alle ratten worden gepakt", zou de Ier hebben gezegd.

Banks deelde vervolgens een screenshot waaruit bleek dat de vermeende foto's plotseling "verborgen" waren op X omdat ze zijn account niet volgt. Het is onduidelijk of McGregor verantwoordelijk is voor deze wijziging, maar Banks voegde eraan toe: "O, hij is vroeg opgestaan, LOL."

Beschuldigingen van verkrachting

Vorig jaar werd McGregor aansprakelijk gesteld in een civiele rechtszaak nadat hij was beschuldigd van het seksueel misbruiken van een vrouw in een hotelkamer in december 2018. De rechtbank oordeelde dat hij haar had gewurgd en dat het slachtoffer vreesde voor haar leven. McGregor beweert echter dat alles met wederzijdse toestemming gebeurde en dat er geen sprake was van een misdrijf. Er zijn geen strafrechtelijke aanklachten tegen hem ingediend, maar hij gaat in beroep tegen de uitspraak.

McGregor wordt ook geconfronteerd met een andere rechtszaak wegens aanranding in Florida, nadat een vrouw hem beschuldigde van aanranding in een toilet tijdens de NBA-finale van 2023 in Miami. Hij ontkende alle aantijgingen en zijn advocate Barbara Llanes verklaarde dat "Conor zich niet laat intimideren". Ook in deze zaak loopt geen strafrechtelijke procedure.