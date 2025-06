Conor McGregor, een van de bekendste UFC-vechters ooit, is opnieuw in opspraak door een schandaal. De Ier heeft een man knock-out geslagen, wat op beeld staat.

Op de beruchte beelden die in handen van de Britse tabloid The Sun zijn, is te zien hoe McGregor iemand naar de grond slaap in een nachtclub op het feesteiland Ibiza. Op de gepubliceerde beelden is te zien hoe de Ier naar de man toe loopt, iets tegen hem zegt en hem vervolgens twee keer in het gezicht slaat, waarna het slachtoffer in de menigte valt.

UFC-legende Conor McGregor gespot in Ibiza-beachclub met opvallend gezelschap Op het zonovergoten Ibiza werd UFC-legende Conor McGregor gespot in de trendy O Beach Club, de strandclub van Wayne Lineker, broer van oud-voetballer Gary Lineker. De voormalig-kampioen trok flink wat aandacht, niet alleen door zijn aanwezigheid, maar ook door het bijzondere gezelschap waarin hij zich bevond.

Bekijk beelden van het incident hieronder:

Shock moment Conor McGregor knocks man out with TWO punches in Ibiza nightclub pic.twitter.com/NclBkDuSGF — The Sun (@TheSun) June 17, 2025

Incident op incident

Daarmee zet McGregor zijn reeks incidenten voort. De Ierse vechtsporter werd vorig jaar schuldig bevonden aan seksueel misbruik in een andere zaak. McGregor moest de vrouw een schadevergoeding van omgerekend bijna 250.000 euro en de proceskosten betalen. Maar daar bleef het niet bij.

Dronken Conor McGregor wéér in de problemen: 'Dat probeerde hij zonder haar toestemming' De naam van Conor McGregor zingt tegenwoordig vaker rond in de rechtbank dan in de octagon. Het probleemkind uit Ierland heeft weer een aanklacht aan zijn broek hangen, nadat hij eind vorig jaar al schuldig werd bevonden.

Begin dit jaar werd hij opnieuw beschuldigd van seksueel misbruik, wat zou hebben plaatsgevonden tijdens de NBA Finals in 2023 tussen Miami Heat en Denver Nuggets. Het incident werd aanvankelijk op 11 juni 2023 gemeld bij de politie van Miami. In oktober 2023 sloot het Openbaar Ministerie van Miami de zaak. Het gaat nu dus om een civiele rechtszaak en niet om een strafzaak. Naast McGregor worden ook het personeel en de beveiliging van het Kaseya Center, de thuisbasis van Miami Heat, aangeklaagd. Volgens de vrouw hebben zij nagelaten te zorgen voor een veilige omgeving.

De vrouw eiste onder meer een schadevergoeding. In een verklaring aan verschillende media liet de advocaat van McGregor weten ervan overtuigd te zijn dat de zaak zal worden afgewezen.

Al even niet gevochten

De 36-jarige McGregor is sinds 2021 niet meer in actie gekomen, gevechten in het normale leven buiten beschouwing gelaten. Destijds moest hij het gevecht tegen Dustin Poirier staken vanwege een gebroken been. Naast zijn carrière als vechtsporter speelde hij een rol in de vorig jaar verschenen film Road House.