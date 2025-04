Pikante details van 'droomhuwelijk' sportkoppel, dat uit elkaar valt: huwelijksnacht kostte bijna 5000 euro

Dat er een einde lijkt te komen aan het 'droomhuwelijk' tussen ex-toptennisster Ana Ivanovic en ex-topvoetballer Bastian Schweinsteiger slaat niet alleen in Duitsland in als een bom. Ook in Servië, het land van Ivanovic, gaan de media met het verhaal aan de haal. Er is al een terugblik gemaakt op de bijzondere eerste ontmoeting van de twee, alsof de relatie al 'overleden' is.

Toptennisster Ana Ivanović en voetballegende Bastian Schweinsteiger, getrouwd sinds 2016 en ouders van drie zonen, zouden volgens de Duitse krant Bild, die zich baseert op Bunte, in een relatiecrisis verkeren. De vonk tussen Ivanovic en Schweinsteiger sloeg over in 2014. De voetballer verbrak destijds zijn relatie met de Duitse actrice en model Sarah Brandner voor de Servische tennisster. Dat haalt het Servische Sportal naar boven in een soort reconstructie van de relatie van het sportkoppel.

Stille liefde van menig man

Duitse media melden dat het koppel al twee maanden niet meer samenwoont en een scheiding dreigt. Ivanovic verblijft naar verluidt met zonen Luka, Leon en Theo in Belgrado, dicht bij haar familie. Schweinsteiger is in München voor zakelijke verplichtingen. Ana Ivanovic was de stille liefde van menig man, maar uiteindelijk veroverde de Duitse voetbalster Bastian Schweinsteiger haar hart. Het ging echter niet meteen van een leien dakje.

Hopeloos verliefd

"Nee, dank je, ik ben gelukkig in een relatie", zei de Duitser bij hun eerste ontmoeting. Hij had toen een zeven jaar durende relatie met het Münchense model Sarah Brandner. Velen verwachtten een huwelijk, maar in 2014 kwam de schokkende breuk. Later bleek dat Schweinsteiger hopeloos verliefd was geworden op Ivanovic. Volgens vrienden van het koppel begon de romance in New York tijdens de US Open van 2014. De Servische basketbalcoach Svetislav Pesic, destijds trainer van Bayern München, onthulde hoe het allemaal begon in een interview met Bild.

Duitsland niet bepaald enthousiast

"Mijn vriend Bastian Schweinsteiger en Ana Ivanovic hebben een relatie. Mijn dochter Ivana heeft ze aan elkaar voorgesteld. Laat de kinderen elkaar maar liefhebben", aldus Pesic toentertijd. De Duitse media waren niet bepaald enthousiast over het nieuwe koppel. Ivanovic werd ervan beschuldigd Schweinsteigers relatie met Brandner te hebben verbroken. Na verloop van tijd veranderde de publieke opinie en werden "Schweini" en Ivanovic een van Duitslands populairste koppels. Tot nu, met de geruchten over een mogelijke relatiecrisis.

Huwelijksnacht van bijna 5000 euro

Zoals gezegd begon de relatie tussen Bastian en Ana in New York tijdens de US Open. Schweinsteiger zorgde voor een perfect scenario: een romantisch diner met een aanzoek en een ring van een prestigieuze juwelier. De verloving werd pas publiekelijk bekend tijdens een evenement in Londen, waar Ivanovic haar prachtige verlovingsring droeg. Het paar trouwde op 12 juli 2016 in Venetië. De ceremonie trok wereldwijd media-aandacht. De eerste dag was er een burgerlijk huwelijk in de Sala degli Stucchi, gevolgd door een kerkelijk huwelijk de volgende dag. Voor hun huwelijksnacht boekten ze de luxueuze 'Alcova Tiepolo Suite' met een prijs van 4.950 euro per nacht.

Niet bewust van status

Hun liefde werd bekroond met drie zonen: Luka, Leon en Theo. Ivanovic vertelde eerder dat haar kinderen zich niet bewust zijn van de status van hun ouders in de sportwereld. "Onze kinderen hebben geen idee wie wij zijn qua carrière. Als mensen ons vragen om een foto, vinden ze dat vreemd. Ze denken dat het vrienden van ons zijn. Een keer werd Bastian meerdere keren om een foto gevraagd. Mijn oudste zoon vroeg: 'Mama, waarom maken ze zoveel foto's met papa?' Ik vroeg hem wat hij ervan vond. Hij antwoordde dat hij het niet leuk vond. We willen ze daar niet mee belasten. Ze moeten hun eigen weg vinden. De twee oudsten zijn heel verschillend, maar ook close, wat belangrijk is", vertelde Ivanovic aan Nova TV.