'Sprookjeshuwelijk' van sportkoppel in 'diepe crisis': 'Er is zelfs sprake van een scheiding'

Duitsland zit in zak en as. Daar schrijven media dat oud-topvoetballer Bastian Schweinsteiger en voormalig tennisster Ana Ivanovic gaan scheiden.

'Niet haar. Niet deze liefde. Nee, echt niet', pakt Bild, dat zich baseert op Bunte, enigszins dramatisch uit. 'Zij zijn het koppel dat ons liet geloven dat ware liefde echt bestaat. Niet alleen in sprookjes.' Maar het sprookjeshuwelijk zou in 'diepe crisis' verkeren, weten ze in Duitsland. 'En er wordt zelfs gesproken over een scheiding'.

Duitse media schrijven dat Schweinsteiger al twee maanden niet meer samen woont met Ivanovic, die met de drie kinderen (Luka, Leon en Theo) in Servië zou verblijven. Het management van de oud-voetballer weigerde op de geruchten te reageren en stelde dat de Duitser in Jakarta is. Normaal gesproken woont het gezin samen op het Spaanse eiland Mallorca.

Sprookjeshuwelijk

Schweinsteiger en Ivanovic zorgden voor een van de mooiste sportliefdes. De voetballer leerde haar kennen in New York, waar hij speciaal naartoe vloog. De Duitser zei: "Ana heeft mij geleerd wat ware liefde is." Ivanovic vertelde op haart beurt dat 'hij mij elke dag zekerheid geeft'. Schweinsteiger vroeg de Servische ten huwelijk in een bekend park in Londen, dat hij speciaal voor haar had afgehuurd.

In 2016 was de trouwdag in Venetië. Daarna volgden nog drie kinderen. 'En dit geluk zou nu barsten vertonen?', vraagt Bild zich hardop af. 'Alsjeblieft, alsjeblieft niet', zijn ze enigszins wanhopig. Ook de gezamenlijk activiteit op sociale media belooft weinig goeds. Hun echte laatste post samen (zonder sponsors) is van november 2024.

Een maand daarvoor werden ze nog in het openbaar gespot bij de Laver Cup in Berlijn.

Succesvolle topsporters

Schweinsteiger en Ivanovic komen allebei uit het topsportmilieu. De Duitser voetbalde jarenlang voor Bayern München en werd in 2014 wereldkampioen met de nationale ploeg. Ook beleefde hij avonturen bij Manchester United en Chicago Fire, waar hij samenspeelde met de Nederlander Michael de Leeuw.

Ivanovic daarentegen was de winnares van Roland Garros in 2008 en de nummer 1 van de wereld dat jaar. Door een opeenstapeling van blessures haalde ze nooit meer haar gewenste niveau, waardoor ze in 2016 al op 29-jarige leeftijd stopte. Dat was ook het jaar waarin ze trouwde met Schweinsteiger.