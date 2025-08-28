Sophie Cunningham is een van de populairste speelsters in de WNBA, de Amerikaanse basketbalcompetitie voor vrouwen. De 28-jarige kreeg er door een viraal moment duizenden volgers bij en die trakteert ze nu op een nietsverhullende foto.

Lange tijd was Cunningham een enigszins onzichtbare speelster in de WNBA, tot afgelopen juni. Toen haar teamgenote Caitlin Clark, de beste speelster van de competitie, fysiek werd belaagd in een competitieduel kwam Cunningham fel voor haar op. Het leverde haar de bijnaam enforcer op, ofwel: een speelster die teamgenotes hardhandig beschermt. Ze heeft ook een zwarte band in ..., wat die titel alleen maar onderstreept.

Fenomeen op sociale media

Haar volgersaantallen stegen door het moment naar ongekende hoogtes. Inmiddels heeft ze 1,2 miljoen volgers op Instagram en 1,6 op TikTok. Shirtjes met haar naam achterop vlogen over de toonbank en haar Panini-kaartje steeg met 189 procent in handelswaarde. Ook leverde het Cunningham samenwerkingen op met Arby's, Ring en Adidas.

Nietsverhullende foto

Toch is Clarks beschermer niet meer te zien op het basketbalveld dit seizoen. Begin juli scheurde ze haar voorste kruisband, waardoor ze pas in 2026 weer in actie komt. Daardoor heeft ze nog meer tijd over om dingen op sociale media te posten. Op Instagram liet ze haar blote kont zien in een nietsverhullende foto. "Toen mijn knie nog gezond was", schreef ze erbij.

Sterspeelster Caitlin Clark liet twee reacties achter. "Jezus", plaatste ze als eerst, om vervolgens terug te komen met: "Kan dit niet leuk vinden." Cunningham poseerde bij een zwarte pick-up, waarbij ze een passende outfit droeg. De Amerikaanse droeg cowboylaarzen, een cowboyhoed en een leren jack.

Een ander reageerde: "Je werd vanochtend wakker en dacht: kan vandaag net zo goed het internet breken." Dat deed Cunningham ook. De foto viel in de smaak, want hij werd meer dan 130.000 keer geliked.