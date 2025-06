Het is al tijden onrustig in de WNBA, de beste vrouwencompetitie voor basketbalsters. Middelpunt van het hele gebeuren is Caitlin Clark, die met kop en schouders boven de rest van het veld uitsteekt.

Clarks talent was onmiskenbaar, al toen ze op de universiteit speelde. Ze speelde voor Iowa Hawkeyes, waar ze het puntenrecord voor de NCAA Division I aanscherpte. In 138 wedstrijden kwam ze tot 3951 punten, waarmee ze dik over het oude record van Kelsey Plum van Washington ging. Clark liet de interesse in vrouwenbasketbal toenemen, wat ook wel het Caitlin Clark Effect genoemd wordt.

Verhit vrouwenbasketbalduel tussen twee universiteiten verbreekt kijkcijferrecord; meer kijkers dan NBA Finals Afgelopen week stond de clash tussen Iowa en LSU op het programma bij de Elite Eight van March Madness, een basketbaltoernooi van de beste universiteiten van de Verenigde Staten. Iowa Hawkeyes nam revanche door aan de hand van superster Caitlin Clark (41 punten, 7 rebounds en 12 assists) te winnen: 94-87. Maar dat niet alleen; Iowa - LSU bleek een waar kijkcijferkanon.

Mikpunt van grof spel

Ook in de WNBA spot Clark met alle wetten. Ze schiet driepunters alsof het vrije worpen zijn en laat haar medespelers er beter uitzien. In haar debuutjaar werd ze gelijk gekroond tot beste rookie. Unaniem ook, want ze kreeg 66 van de 67 stemmen in 2024. Het gemak waarmee Clark speelt, zorgt meer en meer voor irritatie bij andere speelsters in de competitie.

Things were HEATED between the Sun and Fever tonight 😳



-Caitlin Clark T'd up

-Marina Mabrey T'd up

-Jacy Sheldon assessed flagrant

-Sophie Cunningham ejected pic.twitter.com/CUnso6z4a9 — Bleacher Report (@BleacherReport) June 18, 2025

De 23-jarige point guard wordt dan ook regelmatig fors aangepakt, terwijl de scheidsrechters vaak niet optreden. Vorige week domineerde Clark als vanouds in de overwinning van Indiana Fever op Connecticut Sun; ze scoorde 20 punten, gaf zes assists en maakte vier driepunters. Op een gegeven moment barstte de bom, toen Clark in haar ook werd geprikt.

Teamgenote beschermt Clark

Clark kreeg een vinger in haar oog van Jacy Sheldon. Toen ze verhaal wilde halen bij haar, werd ze onderuit gekegeld door Marina Mabrey. Er werden de nodige technische fouten uitgedeeld, maar niemand hoefde het veld te verlaten. Uiteindelijk nam Clarks teamgenote Sophie Cunningham revanche op het hele zooitje.

Met nog een handvol tellen op de klok ging Sheldon af op de basket van Indiana Fever. De enige overgebleven verdediger: Cunningham. Zij zag haar kans schoon om een grove fout op Sheldon te maken. Dat deed ze dan ook, wat leidde tot een enorm opstootje. Cunningham, Sheldon en Lindsay Allen werden daardoor weggestuurd.

FEVER VS. SUN GO AT IT AGAIN —



Sophie Cunningham vs. Jacy Sheldon. 🍿



pic.twitter.com/4FsO2IO9JP — Hoop Central (@TheHoopCentral) June 18, 2025

"Weet je, dat was gewoon onderdeel van de wedstrijd. Ik denk dat de scheidsrechters daar veel mee te maken hadden. Het was een opbouw die zich al een paar jaar voordeed, omdat ze de sterspeler van de WNBA gewoon niet beschermden. En dus ga ik uiteindelijk mijn teamgenoten beschermen. Dat is wat ik doe en ik ben een teamspeler," zei Cunningham over haar actie

Fanclub Cunningham

Het beschermen van Clark leverde Cunningham een hele schare fans op. Op TikTok kreeg ze er meer dan een half miljoen volgers bij.