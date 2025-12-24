Sociale media zijn belangrijk en stijgen alleen maar meer in aanzien. Zeker voor Sylvie Meis, die een grote schare volgers heeft opgebouwd. Haar volgers willen alles van haar weten en zien, dus ontkomt zij er ook niet aan om haar leven te delen op bijvoorbeeld Instagram.

De ex-vrouw van voormalig topvoetballer Rafael van der Vaart heeft liefst 1,3 miljoen volgers op sociale media. Vooral in Duitsland is ze immens populair. Toch kan ze zich er niet toe zetten om zich helemaal bloot te geven op de gemaakte kiekjes die voor iedereen te zien zijn. "Voor succes op sociale media moet je bereid zijn om je hele leven in het teken te zetten van die sociale media", zegt Meis tijdens het tv-programma 'Geur voor Succes' op NPO 1.

'Altijd bewijzen dat je ook normaal bent'

"Dat doe ik wel, maar ik zou het nog meer moeten doen. Maar daar moet je werkelijkwaar bereid zijn om alles mee te nemen en alles erop te zetten. Dat vergt heel veel van je, zelfs je ziel. Je zet dan alles erop, met als doel om dichtbij je volgers te zijn. Dat ze het gevoel hebben dat ze je heel goed kennen. Dat ze alles van je kunnen zien, ook als je in je pyjama op de bank zit met een knot in je haar. Voor mij betekent het vooral dat je altijd moet bewijzen dat je ook normaal bent."

'Dan begin je oud te worden'

Meis zou, als ze wil, kunnen leven van alleen sociale media. Dan hoeft ze echt 'nooit meer te werken', wat een droom was van haar ouders. Voor Meis zelf is dat vloeken in de kerk. "Dat is niet wat ik ambieer. Voor mij is niet meer hoeven werken, het begin van het einde. Dan begin je oud te worden. Ik weet niet of iedereen financieel rijk kan worden. Ik heb altijd de instelling gehad dat geld makkelijk naar me toe komt. De laatste jaren kijk ik pas of ik meer kan verdienen met opdrachten."

Negatieve berichten

Alles posten op sociale media brengt ook nog een keerzijde met zich mee. Alle haatberichten, wat de verslaggeefster 'irritainment' noemt. "Daar kan ik mee omgaan. Negatieve berichten zijn niet leuk. De nare comments lezen, die soms nog onterecht zijn ook en veroordeeld worden... Maar het hoort er ook bij."